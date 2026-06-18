La polémica por la falsa información sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, escaló hasta las más altas esferas de la política argentina.

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(Vea también: Periodista que dijo que papá de Messi había muerto dio la cara; hay escándalo en Argentina)

Luego del escándalo que se desató en una transmisión de Luzu TV, el presidente Javier Milei se pronunció con un extenso mensaje en el que cuestionó duramente a los medios de comunicación y a quienes difunden información sin verificar.

Todo comenzó cuando Florencia Peña aseguró al aire que Jorge Messi había fallecido, una versión que rápidamente fue desmentida y que obligó a la conductora a retractarse públicamente. El episodio provocó una fuerte reacción en redes sociales y terminó provocando medidas internas dentro del canal.

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En medio de la controversia, Milei publicó un mensaje en el que calificó lo sucedido como una muestra de los excesos que, según él, cometen algunos comunicadores.

“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo”, escribió el mandatario argentino.

El presidente también cuestionó que se difundiera una información relacionada con la vida privada de una persona sin la debida verificación previa.

“Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña (…) nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano”, afirmó.

CORPO BASURA Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño. Las aberrantes e… — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2026

Milei destacó la reacción de Luzu TV tras el error

Aunque lanzó fuertes críticas contra la conductora, Milei reconoció la decisión tomada por el canal luego de la polémica.

“Al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje”, señaló el mandatario, quien además aprovechó para cuestionar a otros medios de comunicación por situaciones similares.

El pronunciamiento llegó después de que Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, manifestara públicamente su rechazo a lo ocurrido y calificara el episodio como un error inadmisible para los estándares del canal.

Qué se sabe sobre el estado de salud del padre de Lionel Messi

La controversia se produjo en medio de la preocupación que existe en Argentina por el estado de salud de Jorge Messi. Aunque se ha confirmado que atraviesa una situación médica delicada, hasta el momento no existe ninguna información oficial que indique su fallecimiento.

De hecho, tras la difusión de la falsa noticia, la familia de Lionel Messi emitió un mensaje para aclarar la situación y pedir responsabilidad frente a la circulación de versiones no verificadas.

Mientras tanto, el caso sigue desatando repercusiones en Argentina, especialmente porque ocurrió durante el Mundial 2026 y tuvo como protagonista a la familia del capitán de la selección albiceleste.

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