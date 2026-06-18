Boca Juniors puso fin a las especulaciones sobre quién tomaría las riendas del equipo tras la etapa interina de Claudio ‘Sifón’ Úbeda. El club argentino confirmó oficialmente la contratación de Rodolfo Arruabarrena como nuevo director técnico, una decisión que también tiene impacto indirecto en el futuro de Néstor Lorenzo.

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A través de un comunicado, la institución anunció que el ‘Vasco’ firmó contrato hasta diciembre de 2027 y estará acompañado por un grupo de colaboradores de confianza en esta nueva etapa.

Arruabarrena asume el proyecto de Boca Juniors

El exjugador y entrenador regresa al banco xeneize para liderar un proceso de largo plazo, luego de la salida de Claudio Úbeda, quien había asumido de manera interina y breve tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Junto a Arruabarrena trabajarán Diego Markic y Juan Gobet como asistentes técnicos, Gustavo Roberti y Cristian Aquino en la preparación física, Cristian Muñoz como entrenador de arqueros y Amr Mokhtar en el área de análisis de video.

La decisión pone fin a varias semanas de especulaciones sobre quién sería el encargado de liderar al equipo después del Mundial 2026.

¿Qué pasa ahora con Néstor Lorenzo?

La confirmación del nuevo entrenador también modifica el escenario para Néstor Lorenzo, actual seleccionador de Colombia.

El técnico argentino había aparecido en versiones de prensa como uno de los candidatos para asumir el cargo una vez terminara su participación con la Tricolor en la Copa del Mundo. Sin embargo, con Boca apostando por Arruabarrena hasta finales de 2027, esa posibilidad pierde fuerza de manera considerable.

Por ahora, Lorenzo sigue completamente enfocado en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, mientras Boca ya tiene definido al hombre que liderará su proyecto deportivo en los próximos años.

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