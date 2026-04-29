En las últimas horas, distintos reportes han reactivado la posibilidad de que el actual jugador de la Roma de Italia pueda convertirse en refuerzo de Boca Juniors después del Mundial de 2026, en lo que sería uno de los movimientos más impactantes del fútbol argentino reciente.

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El delantero argentino tendría un acuerdo preliminar con Boca Juniors para incorporarse una vez finalice su contrato en Europa, según divulgó ESPN. Esto abriría la puerta a su regreso al país como agente libre, un escenario que facilitaría la operación desde lo económico.

La posibilidad no es nueva. Desde hace meses, el club ‘Xeneize’ ha mostrado un fuerte interés en el jugador. El mismo medio reportó que Boca ya había sostenido negociaciones con la Roma en mercados anteriores, con la intención clara de sumarlo a su plantilla.

Sin embargo, esas conversaciones no prosperaron en su momento, en parte porque el propio futbolista decidió cumplir su contrato en Italia.

¿Cuál es la actualidad de Paulo Dybala?

El futuro de Dybala en Europa atraviesa un momento de incertidumbre. Su vínculo con la Roma finaliza a mediados de 2026 y, hasta ahora, no hay señales claras de una renovación. Esta situación contractual es clave para entender por qué Boca vuelve a aparecer como una opción concreta.

Además, factores personales también influyen en el escenario. Según ESPN, el jugador evalúa la posibilidad de regresar a Argentina para estar más cerca de su familia, especialmente luego del nacimiento de su hija en marzo pasado.

A esto se suma el papel de Leandro Paredes, actual referente de Boca, quien ha manifestado públicamente su ilusión de compartir equipo con Dybala. Incluso, desde el entorno del mediocampista se ha sugerido que el delantero tiene afinidad con el club y vería con buenos ojos su llegada.

En lo deportivo, Dybala sigue mostrando destellos de su calidad, aunque su rendimiento reciente ha estado condicionado por las lesiones. En los últimos meses ha tenido problemas físicos recurrentes que han limitado su continuidad en la Roma, un aspecto que también es tenido en cuenta por los clubes interesados.

Por ahora, no existe un anuncio oficial ni un contrato firmado públicamente. Las versiones apuntan a un entendimiento preliminar, pero la operación dependerá de varios factores: la decisión final del jugador tras el Mundial, su estado físico y las ofertas que reciba desde otros clubes.

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