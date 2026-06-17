La Selección Colombia no salió al campo con su tradicional camiseta amarilla en el duelo frente a Uzbekistán por el Mundial 2026, una decisión que provocó comentarios entre los aficionados, pero que obedeció a disposiciones previamente establecidas por la organización del torneo.
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El encuentro se disputa con un uniforme alternativo de la ‘Tricolor’, mientras el conjunto uzbeko utilizó su indumentaria habitual en blanco. La combinación fue definida con anticipación por la FIFA para garantizar contraste visual entre ambos equipos.
Desde el inicio del compromiso, el cambio de camiseta llamó la atención de los hinchas colombianos, acostumbrados a ver al equipo nacional con su característico color amarillo en competencias internacionales.
Sin embargo, la decisión no respondió a una determinación del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, sino a los lineamientos oficiales del reglamento de uniformes del torneo.
La Fifa estableció en el sorteo previo al encuentro que el equipo “local” es el asiático, por lo que los ‘Cafeteros’ salieron con el uniforme alternativo. Esto porque el organismo establece previamente las combinaciones de vestimenta para cada partido, con el fin de evitar coincidencias que puedan dificultar la identificación de los jugadores durante el desarrollo del juego.
De esta manera, la medida no estuvo relacionada con sanciones ni con situaciones disciplinarias, sino que hizo parte de la logística habitual de los eventos organizados por la FIFA, en los que cada detalle de la indumentaria es coordinado antes de los encuentros.
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