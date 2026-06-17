El debut de Colombia en el Mundial 2026 contra Uzbekistán ha estado lleno de emociones y hasta jugadas que despertaron angustia, como la falta que recibió Luis Díaz y en la que un camarógrafo se llevó un fuerte golpe.

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Todo se dio sobre el minuto 34 de juego, cuando ‘Lucho’ corrió una pelota larga que iba por la banda izquierda. En medio del feroz ataque de la ‘Tricolor’, el central uzbeko, Abdukodir Khusanov, corrió a cerrar la jugada para evitar una ocasión de peligro. Sin embargo, el guajiro le ganó la pelota y el defensor calculó mal y se llevó por delante a su rival.

Para rematar, en medio del impulso, el jugador del Manchester City no alcanzó a frenar y se llevó por delante al camarógrafo que estaba a un costado del terreno de juego. El miembro de la producción cayó al suelo con equipos y todo, y tuvo que ser atendido por el ‘staff’. Afortunadamente, solo fue el susto y el afectado pudo reponerse.

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¡PERO CUIDADO CON LA CÁMARA! Tremendo golpe de Khusanov, a Lucho Díaz… ¡Y AL CAMARÓGRAFO! ¿Era doble amarilla? #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZOGlVnkxe6 — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

Khusanov se llevó la amarilla por la falta que cometió y el partido siguió con normalidad. Sobre el minuto 40 de juego, Daniel Muñoz abrió el marcador para los colombianos al rematar un centro que le puso Díaz para irse al descanso con un 1-0 a su favor.

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