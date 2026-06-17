Las notas del himno de Colombia retumbaron en todo el estadio Azteca, que estaba lleno de compatriotas. Más de 70.000 almas llegaron al máximo escenario de Ciudad de México para copar por completo uno de los estadios más míticos que tiene el fútbol.
¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/p3XA9YIMCS
— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026Lee También
Falcao García se la jugó y dio su pronóstico sobre la Selección Colombia, en el Mundial 2026 [Video] Así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Colombia en la previa del debut contra Uzbekistán Dan a conocer posible alineación de Colombia frente a Uzbekistán; hay duda en medio campo Tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026 con triunfo de Austria y Argentina
Desde el “Oh, gloria inmarcesible”, cada una de las almas vestidas con la ‘Tricolor’ se hicieron sentir y dejaron memorables imágenes. Así nos acostumbramos desde Brasil 2014, cuando el Mineirao de Belo Horizonte sintió el poder de las voces colombianas. Aquel día, la Selección Colombia le ganó a Grecia en su debut, luego de 16 años sin jugar un Mundial.
(Vea también: Quiénes son los debutantes de la Selección Colombia en el Mundial; hay mucha ilusión)
El himno colombiano emocionó a James Rodríguez y a todos los jugadores que hoy visten de azul. El capitán se vio especialmente emocionado y lo demostró con sus ojos rojos, al borde de las lágrimas, pues podría ser su último Mundial.
De la misma forma, Luis Díaz mostró la emoción propia de un jugador que está por jugar su primera cita orbital. El guajiro llega en la mejor forma física y espera tener un desempeño que ponga a Colombia en los puestos más altos y a él en la conversación del Balón de Oro.
¡LA EMOCIÓN ABSOLUTA DE JAMES DURANTE EL HIMNO COLOMBIANO!#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Yd4jkQTBQO
— DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO