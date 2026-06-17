Las notas del himno de Colombia retumbaron en todo el estadio Azteca, que estaba lleno de compatriotas. Más de 70.000 almas llegaron al máximo escenario de Ciudad de México para copar por completo uno de los estadios más míticos que tiene el fútbol.

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Desde el “Oh, gloria inmarcesible”, cada una de las almas vestidas con la ‘Tricolor’ se hicieron sentir y dejaron memorables imágenes. Así nos acostumbramos desde Brasil 2014, cuando el Mineirao de Belo Horizonte sintió el poder de las voces colombianas. Aquel día, la Selección Colombia le ganó a Grecia en su debut, luego de 16 años sin jugar un Mundial.

(Vea también: Quiénes son los debutantes de la Selección Colombia en el Mundial; hay mucha ilusión)

El himno colombiano emocionó a James Rodríguez y a todos los jugadores que hoy visten de azul. El capitán se vio especialmente emocionado y lo demostró con sus ojos rojos, al borde de las lágrimas, pues podría ser su último Mundial.

De la misma forma, Luis Díaz mostró la emoción propia de un jugador que está por jugar su primera cita orbital. El guajiro llega en la mejor forma física y espera tener un desempeño que ponga a Colombia en los puestos más altos y a él en la conversación del Balón de Oro.

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