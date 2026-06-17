La Selección Colombia tendrá un detalle distintivo en el Mundial de 2026 gracias a uno de los mayores hitos en la carrera de James Rodríguez. El capitán de la ‘Tricolor’ portará una insignia especial en su camiseta por haber sido el máximo goleador de una Copa del Mundo, reconocimiento reservado para futbolistas que conquistaron la Bota de Oro en la máxima cita del fútbol.

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La distinción recuerda la histórica actuación del volante colombiano en Brasil 2014, torneo en el que anotó seis goles y terminó como el artillero del campeonato, convirtiéndose en el primer colombiano en alcanzar ese logro.

El reconocimiento que también recibió Mbappé en el Mundial

La insignia volvió a llamar la atención durante el partido entre Francia y Senegal, cuando Kylian Mbappé apareció con el distintivo en su uniforme. El delantero francés obtuvo ese derecho después de quedarse con la Bota de Oro del Mundial de Catar 2022, donde marcó ocho goles.

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Ahora, James Rodríguez compartirá ese selecto grupo de futbolistas campeones goleadores de una Copa del Mundo que pueden exhibir ese reconocimiento en el torneo de 2026.

EL PARCHE ESPECIAL DE KYLIAN MBAPPÉ 🌟🇫🇷 Lo lleva por ser el máximo goleador de Qatar 2022 (8 goles) ⚽️#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HopaKfvCer — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 16, 2026

James buscará liderar a Colombia en una nueva Copa del Mundo

Más allá del valor simbólico de la insignia, el reconocimiento llega en un momento especial para James. El mediocampista afronta lo que podría ser uno de los últimos mundiales de su carrera y lo hará como referente absoluto de la Selección Colombia.

El ’10’ llega como capitán de un equipo que buscará superar la fase de grupos y volver a ser protagonista en la cita orbital. Además, tendrá la oportunidad de seguir ampliando su legado como uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol colombiano.

Una marca imborrable de Brasil 2014

La actuación de James en Brasil sigue siendo uno de los recuerdos más importantes para la afición colombiana. Sus seis anotaciones, incluido el recordado gol ante Uruguay que fue elegido como el mejor del torneo, le permitieron quedarse con la Bota de Oro y entrar en la historia de los mundiales.

Doce años después, ese logro seguirá visible en su camiseta, un reconocimiento que pocos jugadores en el mundo pueden exhibir.

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