Luego de ocho años, la Selección Colombia vuelve al Mundial de fútbol de la Fifa, pues luego de la ausencia en Catar 2022, el equipo nacional clasificó de forma sólida a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Ahora, en este tiempo mucho ha cambiado en el equipo nacional, al punto de que varios jugadores que eran figuras ya no están y otros han ganado mucho protagonismo en la titular.

Ahora, para esta Copa del Mundo hay varios jugadores que tendrán su primera experiencia de este nivel, lo cual lo hace mucho más llamativo e interesante.

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Qué jugadores de Colombia tendrán su primer Mundial

Cabe recordar que Néstor Lorenzo convocó a 26 futbolistas, de los cuales apenas 9 ya jugaron uno o incluso dos mundiales.

Los que tendrán su primera experiencia serán:

Álvaro Montero. Jhon Lucumí. Willer Ditta. Daniel Muñoz. Deiver Machado. Richard Ríos. Kevin Castaño. Juan Camilo Portilla. Gustavo Puerta. Jhon Arias. Jorge Carrascal. Jaminton Campaz. Juan Camilo Hernández. Luis Díaz. Luis Suarez. Carlos Andrés Gómez. Jhon Córdoba.

De esta manera, se espera que los futbolistas, que igual la mayoría son muy experimentados, den lo mejor de sí para conseguir los mejores resultados posibles en el torneo que ya va a comenzar.

Ahora, los otros nueve jugadores estuvieron en Brasil 2014 o incluso en Rusia 2018, hace ocho años, cuando el combinado nacional alcanzó los octavos de final y cayó con Inglaterra.

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A qué hora juega la Selección Colombia

El equipo nacional tendrá su primer compromiso este miércoles, 17 de junio, a partir de las 9:00 de la noche contra Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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