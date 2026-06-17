La camiseta de la Selección Colombia tomó un nuevo papel protagónico a propósito del debut del equipo nacional contra Uzbekistán en el Mundial 2026, en el juego de cierre de la jornada.

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Lo cierto es que la Federación Colombiana de Fútbol sorprendió con un video emotivo en el que acudió precisamente a personas de diferentes espacios de la sociedad para enviarles un mensaje a los futbolistas del seleccionado:

El saludo incluyó a menores de edad y a personas muchos mayores, como una tierna mujer que apareció tejiendo y se destacó por su saludo a Jhon Arias, cuyo uniforme brilló en ese fragmento.

El reconocimiento tuvo en cuenta a los 23 convocados para el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y en el que la ‘Tricolor’ es el último junto con los uzbecos en entrar en acción.

El clip mostró a personas de diferentes áreas como a un celador, entre otros, para expresar el respaldo para quienes buscan una clasificación destacada en el grupo K, que completan Portugal y Congo.

El tema no es menor si se tiene en cuenta el momento de tensión que se vive a nivel nacional por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como candidatos.

Por eso, el seleccionado nacional llega con la posibilidad de darle una alegría importante no solo a los fanáticos, sino a una sociedad que encuentra en el deporte un desahogo más que necesario.

En poco menos de dos minutos se presenta un mensaje emocional en el que se plantea la importancia de cada uno de los futbolistas que representan al país en el evento deportivo más visto en el mundo.

Esto se suma al ritual de ‘Mané’ Díaz, papá de Luis Díaz, en una de las expresiones de respaldo ante el que siempre es un difícil primer juego mundialista en medio de la presión.

El triunfo parece una obligación frente a un rival que en el papel es más débil que la Selección Colombia, pero con tantas sorpresas como la de España contra Cabo Verde es útil una voz de aliento adicional.

¿Cuáles son los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el calendario oficial que afronta el combinado nacional en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por el entrenador Néstor Lorenzo compite de manera oficial dentro del Grupo K del certamen continental.

La escuadra tricolor inició formalmente su participación en la máxima cita del balompié internacional enfrentando al seleccionado de Uzbekistán en un vibrante e inédito compromiso que acaparó las miradas de la afición. Los aficionados siguieron con entusiasmo las acciones del debut mundialista de la plantilla.

El segundo examen de la Selección Colombia en territorio norteamericano contempla el decisivo enfrentamiento contra el representativo de Arabia Saudita. Este encuentro genera una enorme expectativa táctica debido a la velocidad y el orden defensivo que caracterizan al conjunto asiático.

El cuerpo técnico planifica rigurosamente las cargas físicas de los jugadores convocados para contrarrestar las difíciles condiciones climáticas de las sedes asignadas. La boletería para este trascendental partido registra niveles altísimos de venta por parte de la colonia colombiana en el exterior.

Finalmente, el onceno suramericano cerrará su participación en la primera etapa del torneo de fútbol midiendo fuerzas ante el combinado de Gales. El choque frente a los europeos definirá las posiciones definitivas de la zona y la clasificación a los dieciseisavos de final.

El formato extendido de 48 selecciones nacionales obliga al cuadro cafetero a buscar la mayor cantidad de puntos y goles posibles desde el pitazo inicial. La organización del torneo otorga tiquetes a los dos primeros lugares y a los mejores terceros del mundo.

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