A partir de las 9:00 p. m., la Selección Colombia hará su debut en la Copa Mundial de la Fifa 2026. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo comenzarán su camino en el torneo más importante ante su similar de Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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Este partido marcará el regreso de la ‘Tricolor’ a un Mundial después de 8 años, teniendo en cuenta que su última participación había sido en Rusia 2018. Un triunfo la pondría de líder en el grupo K, teniendo en cuenta que Portugal igualó 1-1 contra el Congo.

Colombia irá con su nómina de lujo, liderada por James Rodríguez y Luis Díaz, las dos máximas figuras del equipo. En el arco estará Camilo Vargas, mientras que en el medio irá Jefferson Lerma, quienes conforman la columna vertebral de la Selección.

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Acá, la titular de Colombia:

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇺🇿 en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/KzPleeQ7sV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

Siga acá la reacción EN VIVO a Colombia vs. Uzbekistán

¿Cuáles son los otros partidos de Colombia en el Mundial?

Luego del debut frente a Uzbekistán, la Selección Colombia ya tiene definido el resto de su calendario en el grupo K, una zona que comparte con Portugal y la República Democrática del Congo.

El segundo partido de Colombia en el grupo K será el martes 23 de junio, cuando enfrente a la República Democrática del Congo. Este compromiso está programado para las 9:00 de la noche, hora de Colombia, y se disputará en el estadio Akron de Guadalajara.

Este encuentro será clave, teniendo en cuenta que podría perfilar las opciones de clasificación del combinado nacional, especialmente si logra sumar puntos en su debut.

Finalmente, Colombia cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio de 2026 frente a Portugal, una de las selecciones favoritas del grupo. El partido se jugará a las 6:30 de la tarde (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Este último duelo promete ser el más exigente del grupo, no solo por la calidad del rival europeo, sino porque podría definir el liderato o la clasificación a la siguiente ronda, dependiendo de los resultados previos.

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