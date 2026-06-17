Luego de siete días de Mundial, por fin la Selección Colombia tuvo acción en el grupo K, pues le correspondió jugar el último compromiso de la primera ronda de la fase de grupos de la Copa del Mundo frente a Uzbekistán.

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Esta fue una gran prueba para el equipo de Néstor Lorenzo, ya que el cuadro europeo fue muy físico y ordenado y no le dejó las cosas sencillas al colombiano. Sin embargo, la ‘Tricolor’ logró imponerse 3-1.

Ahora, luego de esta complicada prueba, Colombia debe seguir con la concentración pensando en el siguiente compromiso contra un rival muy duro, que no será sencillo porque mostró mucha solidez, velocidad, juego físico y más, por lo que será un compromiso importantísimo pensando en la clasificación a los dieciseisavos.

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Por lo pronto, los jugadores regresarán a su centro de concentración en Guadalajara para recuperarse físicamente y luego preparar el siguiente compromiso que será clave para la clasificación.

Dicho juego será el próximo martes, 23 de junio, a partir de las 9:00 de la noche frente a la República Democrática del Congo, un rival muy duro que en su primera salida empató con la favorita del grupo, Portugal.

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Tabla de posiciones del grupo K del Mundial

Cabe recordar que con los resultados del día, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

Equipo Puntos 1. Colombia 3 2. Portugal 1 3. República Democrática del Congo 1 4. Uzbekistán 0

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