La Selección Colombia dominó su partido contra Uzbekistán durante una hora exacta. Sin embargo, aparecieron las imprecisiones que viene sufriendo después de la Copa América 2024 y le dejó en bandeja de plata el gol del empate que marcó Abbosbek Fayzullaev.
BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA LA SELE: Fayzullaev capturó un rebote y marcó el 1-1 de Uzbekistán contra Colombia.
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— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026Lee También
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Dentro de lo poco que ha demostrado Uzbekistán es la velocidad de sus jugadores y la forma en la que lo aprovecha para hacer la transición de defensa al ataque. A los 60 minutos, Mosgovoy recibió un pase que salteó el mediocampo colombiano y lo dejó de cara a los defensas.
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La jugada parecía diluirse, pues se le fue larga a Urunov, pero llegó con lo justo y mandó un centro impensado. Cruzó todo el área y agarró despistado a Mojica, quien no llegó a marcar a Shomurov.
Nuevamente, parecía que la jugada no iba a terminar en nada, pero un nuevo fallo tomó protagonismo. El remate le dobló las manos a Camilo Vargas y rebote le quedó servido en la línea a Fayzullaev, quien cambió los errores colombianos por gol y lo empató parcialmente.
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