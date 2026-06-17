Colombia ha vivido un partido frenético en el estadio Azteca de la Ciudad de México este miércoles 17 de junio. Después de una desconcentración defensiva y un yerro de Camilo Vargas que provocó el empate parcial de Uzbekistán, Luis Díaz sacó su casta para dar tranquilidad.

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El atacante guajiro aprovechó una recuperación del balón en la mitad del campo y recibió un pase de Gustavo Puerta, que iba por todo el medio. ‘Lucho’ recibió la pelota dentro del área y pateó con su derecha un tiro colocado que se paso por debajo de las manos del golero Utkir Yusupov.

Con ese tanto en el minuto 65, Colombia se puso 2-1 en su debut en el Mundial 2026 y recuperó una victoria en un partido que tenía controlado, pero que sufrió más de la cuenta por unas inconsistencias individuales que permitieron a los uzbekos ir a la delantera.

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