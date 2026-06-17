Durante el partido, Colombia mostró una cara completamente diferente a la que había dejado ver en los últimos partidos amistosos, luego de lograr una victoria 3-1 contra Uzbekistán. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se vieron más intensos, sólidos en defensa y con mayor claridad en ataque, evidenciando que el Mundial es otra cosa.

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(Vea también: Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, llenó de elogios a la Selección Colombia: “Es muy complicado”)

Lejos de las dudas provocadas en la previa mundialista, la selección ‘Cafetera’ demostró carácter y jerarquía sobre el terreno de juego, dejando claro que, cuando realmente importa, el equipo eleva su nivel y compite con otra mentalidad.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo K, con la victoria de Colombia, 2-1 contra Uzbekistán.

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Puntos Diferencia de gol Colombia 3 +2 Portugal 1 0 Congo 1 0 Uzbekistán 0 -2

Así fue el partido de Portugal contra el Congo

A primer hora, Portugal cumplió con su estatus de gran favorito del Grupo K al sumar un valioso punto tras empatar 1-1 ante una combativa República Democrática del Congo en su debut mundialista.

Los lusos, dirigidos por Roberto Martínez, mostraron su jerarquía, controlaron gran parte del partido y demostraron que llegan al torneo con aspiraciones serias de avanzar lejos.

João Neves abrió el marcador con un gran gol que reflejó la calidad técnica del mediocampo portugués, pero Yoane Wissa igualó para los congoleños en una jugada de contraataque que expuso los peligros de bajar la intensidad.

A pesar del empate, Portugal dejó sensaciones muy positivas: dominó la posesión, generó las ocasiones más claras y exhibió una solidez defensiva que hace prever un equipo difícil de batir en las próximas jornadas.

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