Se acabó la espera: luego de ocho años, la Selección Colombia vuelve a una Copa del Mundo y hay mucha ilusión con esta edición. Y es que el combinado nacional ha venido con un gran proceso de la mano del entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien asumió en 2022 y desde entonces ha ganado partidos importantes, se llegó a la final de la Copa América y se clasificó con contundencia a este Mundial.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Árbitro designado para el debut de la Selección Colombia en el Mundial; es muy experimentado)

Ahora, luego de ocho años, el conjunto nacional debutará en Estados Unidos, México y Canadá frente a Uzbekistán, un equipo que juega este torneo por primera vez, pero que tiene armas importantes que se deben cuidar.

Por eso mismo, para este primer encuentro el técnico del cuadro nacional no se puso a experimentar, sino que salió con la nómina que se siente seguro para conseguir los primeros tres puntos del torneo.

Lee También

Titular de Colombia para el partido vs. Uzbekistán

A falta de pocos minutos para que ruede el balón, la alineación elegida por Lorenzo es:

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia de Mayores para enfrentar a 🇺🇿 en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/KzPleeQ7sV — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez; Luis Javier Suárez.

Estos son los 11 inicialistas que representarán al país en el debut del Mundial 2026, teniendo en cuenta que Lorenzo igual cuenta con buenas alternativas que puede usar dependiendo de cómo se vaya desarrollando el partido.

A qué hora es Colombia vs. Uzbekistán

Este compromiso entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la primera fecha del grupo K del Mundial, será a partir de las 9:00 de la noche (hora colombiana) en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(Ver también: Susto con ‘Cucho’ Hernández en entrenamiento de Colombia: fuerte choque preocupó a todos)

Dónde ver Colombia vs. Uzbekistán

Cabe recordar que este compromiso contará con transmisión del Canal Caracol, RCN, DirecTV y Disney Plus. Además, si usted quiere ir comentando lo que ocurre en el juego, se puede conectar con Las Narratones de Pulzo Deportes en TikTok y YouTube.

* Pulzo.com se escribe con Z