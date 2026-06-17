A pocas horas del esperado debut de la Selección Colombia en el Mundial, un video publicado en redes sociales comenzó a emocionar a miles de aficionados, al mostrar un anticipo de lo que se vivirá en el Estadio Azteca durante el compromiso frente a Uzbekistán.

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Las imágenes, compartidas por un usuario en X, dejan ver una prueba de sonido hecha en el mítico escenario mexicano, en la que se escuchan los himnos nacionales de ambos equipos.

Sin embargo, el momento que más ha llamado la atención es cuando suena el de Colombia, despertando una reacción inmediata entre quienes ya sueñan con estar en las tribunas.

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En el clip se aprecia el estadio completamente vacío, sin público, pero con el sistema de audio reproduciendo el himno colombiano. A pesar de la ausencia de hinchas, el eco del sonido en las graderías del Azteca logra transmitir una sensación especial que a muchos les eriza la piel.

Acá, el video en cuestión:

Ya están probando el audio del Azteca. Subir volumen 🔊🔊🔊 pic.twitter.com/1pLQx4banL — Santiago G (@sgarciaz) June 16, 2026

Este anticipo toma aún más relevancia si se tiene en cuenta el ambiente que se espera para el partido. De acuerdo con reportes previos al encuentro, más de 65.000 aficionados colombianos asistirán al estadio, lo que prácticamente convertirá el escenario en una localía para la ‘Tricolor’.

Esa masiva presencia de hinchas hace prever que el momento del himno será uno de los más emotivos de la jornada. No será la primera vez que los seguidores colombianos se hacen sentir con fuerza en un evento internacional, entonando a todo pulmón las estrofas y, en ocasiones, incluso superando el sonido de los altavoces.

Para muchos, el himno nacional de Colombia es uno de los más lindos del mundo, no solo por su composición musical, sino por la carga simbólica que representa. En escenarios deportivos, especialmente en torneos de alto nivel, su interpretación suele convertirse en un instante de unión y orgullo colectivo.

El contexto también le añade un ingrediente especial. Colombia vuelve a disputar un Mundial tras varios años de ausencia y lo hace en un escenario histórico como el Estadio Azteca, que ya fue sede de momentos icónicos del fútbol mundial.

Además, la presencia masiva de colombianos en Ciudad de México ha sido evidente en los días previos al partido, con concentraciones, celebraciones y actividades que reflejan la expectativa por el debut del equipo.

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