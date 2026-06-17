El Mundial 2026 sigue entregando golazos y Croacia acaba de presentar su candidatura a tener uno de los mejores del torneo. Martin Baturina marcó una auténtica obra de arte para igualar parcialmente el partido ante Inglaterra y desatar la locura entre los aficionados croatas.

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La anotación llegó al minuto 35 del primer tiempo, cuando los balcánicos encontraron espacios en campo rival y construyeron una jugada digna de repetirse varias veces.

Todo comenzó con un pase profundo que encontró a Petar Sučić. El mediocampista controló, enganchó con calidad y descargó hacia atrás para la llegada de Baturina.

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Golazo de Croacia: Martin Baturina no lo pensó dos veces.

Desde la puerta del área grande sacó un derechazo imponente que dejó sin opciones a Jordan Pickford. El balón viajó a toda velocidad y terminó incrustándose en el ángulo para el 1-1 parcial entre croatas e ingleses. Kane había marcado primero para los ingleses.

Por la calidad de la jugada previa, la precisión del remate y el contexto del partido, el tanto ya se perfila como uno de los grandes candidatos a mejor gol del Mundial 2026.

Véalo acá:

¡QUÉ PEDAZO DE GOL POR FAVOR! Sucic jugó hacia atrás para Martín Baturina y no perdonó: llegó justo para darle de primera en la puerta del área grande, le rompió el arco a Jordan Pickford y clavó el 1-1 de Croacia ante Inglaterra. pic.twitter.com/63jdOzYUsL — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

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