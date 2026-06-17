El partido entre Inglaterra y Croacia dejó una de las jugadas más curiosas del Mundial 2026. Harry Kane falló un penal frente a Dominik Livakovic, pero segundos después el VAR intervino y cambió por completo la historia de la acción.

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Esta es la acción inicial:

Lo que parecía ser una atajada heroica del arquero croata terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para el capitán inglés, que no perdonó en el segundo intento.

La razón estuvo en un detalle casi imperceptible para el ojo humano, pero no para la tecnología.

¿Por qué se repitió el penal de Harry Kane?

En la primera ejecución, Livakovic adivinó el lado del remate y evitó el gol de Kane, desatando la celebración croata.

Sin embargo, el VAR revisó automáticamente la jugada y detectó una infracción reglamentaria.

Al momento exacto del golpeo, el guardameta tenía ambos pies por delante de la línea de gol: uno apoyado sobre el césped y otro en el aire, cuya proyección también lo ubicaba adelantado.

La regla es clara: el arquero debe mantener al menos una parte de un pie sobre la línea o por detrás de ella cuando el ejecutante golpea el balón.

SE REPITE EL PENAL POR ADELANTAMIENTO DE LIVAKOVIC Harry Kane no pudo convertir pero, tras revisión en el VAR, el delantero tendrá una segunda oportunidad.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5zSGU0APF5 — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Al incumplirse esta norma y haberse producido una atajada, el reglamento obliga a repetir el penal.

El VAR no necesitó llamar al árbitro

La decisión no requirió que el árbitro francés Clément Turpin revisara la jugada en el monitor.

El asistente de video, Jérôme Brisard, simplemente comunicó la infracción detectada por el sistema, ya que se trataba de una decisión objetiva y no de interpretación arbitral.

Por eso, el juez ordenó repetir el cobro de inmediato.

Aunque el adelantamiento fue mínimo, el protocolo es taxativo: si la tecnología determina que el arquero invadió la línea y el penal fue atajado, la ejecución debe repetirse.

Kane tuvo revancha y no falló dos veces

Con una nueva oportunidad desde los doce pasos, Harry Kane volvió a tomar el balón.

Esta vez el delantero inglés no dejó margen para la sorpresa y venció a Livakovic para abrir el marcador a favor de Inglaterra.

La acción reabrió el debate sobre el nivel de precisión alcanzado por la tecnología en el fútbol moderno, donde centímetros —e incluso milímetros— pueden marcar la diferencia entre una atajada histórica y un penal repetido.

Ahora sí, el gol de Kane:

¡AHORA SÍ!: KANE ABRIÓ LA CUENTA PARA INGLATERRA Tras una falta de Modric en el área, el árbitro cobró penal para el conjunto británico, que Harry Kane cambió por gol para el 1-0 ante Croacia. pic.twitter.com/3upye1r2nJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

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