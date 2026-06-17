Una nueva sorpresa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este miércoles, 17 de junio, cuando debutó el grupo K en la Copa del Mundo, Portugal se estrenó frente a la República Democrática del Congo, que llegó a este torneo luego de clasificarse en el repechaje hace algunos meses.

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Por eso mismo, la calidad de jugadores y el momento de cada equipo, se esperaba que Portugal ganara de forma cómoda este primer encuentro, pero se encontró con un rival muy organizado, físico y con mucha velocidad.

Más allá de esto, Joao Neves apareció al minuto 6 para mandar adelante al cuadro europeo, por lo que se esperaba que siguiera derecho. Este fue el gol:

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¡JOÃO NEVES PUSO EL 1-0! Mediante un cabezazo, el volante del PSG puso en ventaja a Portugal ante Congo a los 6 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/AZdZnZT7qU — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Sin embargo, desde ese momento la velocidad e intensidad cayó, con un Portugal lleno de paciencia y un Congo que cada vez se afianzaba mejor en el terreno de juego.

Así, en la última jugada del primer tiempo, Yoane Wissa apareció solo dentro del área para marcar el empate, que al final terminó siendo decisivo en el resultado.

Este fue el empate del Congo:

¡SORPRESA TOTAL: EMPATÓ CONGO! En el epílogo del primer tiempo, Yoane Wissa puso el 1 a 1 para Congo ante Portugal en Houston. pic.twitter.com/YMDpTRCJrJ — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

De hecho, en el segundo tiempo el conjunto africano tuvo más opciones de irse adelante en el marcador, pero tampoco pudo aprovechar y por eso se quedó con un punto que nadie tenía en sus planes.

Ahora, este es un resultado que beneficia, de cierta manera, a la Selección Colombia, puesto que de ganar en su compromiso con Uzbekistán se va en solitario en el liderato del grupo K.

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Cuándo vuelve a jugar Portugal

Por lo pronto, Portugal ahora replantará su formación pensando en el siguiente encuentro, que será frente a Uzbekistán el martes 23 de junio a las 12:00 del mediodía, hora colombiana.

Congo, por su parte, se medirá con Colombia ese mismo día a las 9:00 de la noche, en un compromiso clave por soñar con la clasificación.

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