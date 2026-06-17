El Mundial 2026 ya tiene un firme candidato a partido de la fase de grupos. Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia en Dallas, en un encuentro que tuvo de todo: un penal repetido, golazos y la confirmación de que los croatas siguen siendo uno de los equipos más difíciles de derribar del fútbol mundial.

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Los ingleses se llevaron los tres puntos, pero necesitaron cuatro goles y una actuación sobresaliente de sus figuras para doblegar a una selección balcánica que se negó a rendirse hasta el final.

Kane abrió la cuenta, pero Croacia respondió con una joya

El partido comenzó con una Inglaterra agresiva y dominante. A los ocho minutos, Noni Madueke se anticipó a Luka Modrić dentro del área y recibió una patada del capitán croata. El árbitro francés Clément Turpin no dudó en señalar el penal.

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Harry Kane falló el primer cobro ante Dominik Livaković, pero la ejecución se repitió debido al adelantamiento del arquero. En el segundo intento, el delantero inglés no perdonó y puso el 1-0.

Croacia tardó en asentarse, pero cuando encontró espacios dejó una de las imágenes de la jornada.

Al minuto 36, Petar Sučić descargó hacia atrás y Martin Baturina sacó un remate espectacular desde la frontal del área que se incrustó en el ángulo de Jordan Pickford. Un golazo que ya entra en la conversación por el mejor tanto del torneo.

La respuesta inglesa fue inmediata. Kane apareció nuevamente, esta vez con un cabezazo luego de un tiro de esquina de Declan Rice, para devolver la ventaja a los ‘Three Lions’.

Pero Croacia nunca baja los brazos.

En el tiempo añadido del primer tiempo, Ivan Perišić rompió la línea y asistió de cabeza a Musa, que definió con clase para el 2-2 antes del descanso.

Bellingham tomó el control del partido

La igualdad apenas duró unos minutos.

Nada más comenzar el segundo tiempo, Jude Bellingham atacó el espacio, recibió una gran habilitación y definió cruzado ante Livaković para el 3-2.

El mediocampista volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Su despliegue, capacidad para romper líneas y llegada al área cambiaron el rumbo del encuentro.

A partir de ese momento, Inglaterra tuvo oportunidades para ampliar la diferencia.

Livaković sostuvo a Croacia con varias atajadas espectaculares ante O’Reilly, Gordon y el propio Kane. Sin el arquero, la goleada pudo haber sido mucho mayor.

Croacia compitió hasta el final, pero Rashford sentenció

Aun así, Croacia no renunció al ataque. Marco Pašalić y Mateo Kovačić probaron a Pickford, mientras el equipo de Zlatko Dalić buscaba un empate que nunca dejó de parecer posible. Ese es el ADN croata.

La selección que fue finalista en 2018 y tercera del mundo en 2022 volvió a exhibir ese espíritu competitivo que la ha convertido en una potencia inesperada del fútbol mundial.

Sin embargo, al minuto 87 llegó el golpe definitivo. Inglaterra encontró espacios al contragolpe y Marcus Rashford dejó sembrado a su defensor antes de definir cruzado para el 4-2 definitivo.

El marcador reflejó el poder ofensivo inglés, pero también dejó otra certeza: Croacia puede perder partidos, pero rara vez entrega el alma. En Dallas volvió a demostrarlo.

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