La Selección Colombia encontró recompensa a su dominio en el debut mundialista contra Uzbekistán. Cuando el primer tiempo se acercaba al final, apareció uno de los hombres de confianza de Néstor Lorenzo para romper el cero y desatar la fiesta tricolor.

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Daniel Muñoz, habitual protagonista por su despliegue físico y sus constantes incorporaciones al ataque, volvió a demostrar por qué es una de las armas más peligrosas de Colombia por la banda derecha.

La jugada nació desde la inspiración de Luis Díaz, que encontró el espacio para enviar un centro preciso al corazón del área. Allí apareció Muñoz, quien cruzó toda la zona ofensiva para dejar atrás a la defensa uzbeka y conectar el balón con la punta de su pie derecho.

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La definición fue tan rápida como efectiva. El lateral no dejó caer la pelota y logró enviarla al fondo de la red para firmar el 1-0 parcial de Colombia en el minuto 40. Qué mejor momento que ese.

Así fue el golazo de Muñoz:

PARA MIRARLO UNA Y OTRA VEZ: ¡LA DELICIA DE LUCHO DÍAZ EN EL PASE A DANIEL MUÑOZ! Un pase milimétrico para abrir el marcador ante Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ucMBtDAI3k — DSPORTSCo (@DSportsCO) June 18, 2026

Colombia dominó partido contra Uzbekistán

El gol reflejó lo que había sido el desarrollo del encuentro. La selección Colombia había tomado la iniciativa desde los primeros minutos, monopolizando la posesión y buscando caminos para romper el ordenado bloque defensivo que había planteado Uzbekistán.

Durante buena parte de la primera mitad, los asiáticos resistieron los intentos colombianos. Sin embargo, la insistencia terminó dando resultado gracias a una combinación entre dos de los futbolistas más desequilibrantes del equipo.

Luis Díaz volvió a ser determinante con una asistencia de alta calidad, mientras que Daniel Muñoz confirmó su olfato goleador, una característica que ya ha mostrado tanto en la Selección como en el fútbol europeo.

El tanto desató la celebración de los aficionados colombianos y le dio tranquilidad al equipo de Lorenzo, que encontró el premio a una primera parte en la que fue superior y llevó constantemente la iniciativa del juego.

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