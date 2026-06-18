El espectacular debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, tras derrotar con autoridad 3-1 a Uzbekistán, dejó un ambiente de fiesta absoluta en todo el territorio nacional. La indiscutible figura del encuentro fue el extremo Luis Díaz, quien se echó el equipo al hombro firmando un golazo y entregando una asistencia magistral. Sin embargo, el crack colombiano no solo encandiló al planeta con la pelota en los pies, sino también con su asombrosa sencillez en los pasillos del estadio tras finalizar el compromiso.

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Al presentarse ante los medios de comunicación en la siempre tensa zona mixta, ‘Lucho’ fue consultado de manera distendida sobre si planeaba celebrar este importante triunfo mundialista asistiendo a algún establecimiento nocturno o bar. Con una sonrisa genuina y la timidez que lo caracteriza fuera de las canchas, el atacante desarmó a los periodistas con una respuesta que ratifica por qué es uno de los futbolistas más queridos del país: “¿Un bar? Yo no soy mucho de bares, yo soy tranquilo”, confesó sin rodeos, desmarcándose por completo de la cultura de los excesos o las celebraciones desmedidas.

Lejos de querer asumir todo el protagonismo de la histórica noche, Díaz prefirió desviar los elogios y dedicarle la victoria a sus seres queridos y a la tierra que lo vio nacer. El jugador del combinado nacional se mostró sumamente conmovido al pensar en el impacto de su actuación en su región natal. “En mi pueblo creo que estarán brincando de orgullo por lo que he hecho esta noche y Colombia en especial también”, añadió con una notable emoción en su rostro.

Para cerrar su intervención, el referente de la ofensiva tricolor envió un mensaje de aliento y unión para todo el pueblo colombiano, que hoy se ilusiona con hacer historia en la máxima cita del balompié global bajo su liderazgo. “Toda Colombia sueña en grande y les dedicamos esta victoria a ellos y nada, feliz”, concluyó un Luis Díaz que arranca el certamen con el pie derecho, demostrando que su grandeza no solo está en su talento, sino en su cabeza y en su arrolladora humildad.

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