La victoria de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en el debut del Mundial 2026 dejó una escena poco habitual que se robó parte de la atención durante el encuentro.

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Un camarógrafo terminó lesionado luego de verse involucrado accidentalmente en una jugada protagonizada por el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov y tuvo que abandonar el estadio en ambulancia.

La acción ocurrió en el minuto 34 del compromiso disputado en el Estadio Azteca. Luis Díaz intentaba avanzar por la banda izquierda cuando recibió una fuerte entrada de Khusanov.

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El defensor no logró detener su impulso y terminó impactando de lleno contra un camarógrafo que se encontraba a pocos metros de la línea de juego. Las imágenes captadas por la transmisión mostraron la preocupación de quienes estaban cerca de la acción.

Mientras el futbolista de Uzbekistán pudo levantarse sin mayores inconvenientes, el trabajador de medios quedó tendido sobre el césped y requirió atención inmediata por parte del personal médico.

Posteriormente, el periodista David Medrano, de Marca México, hizo seguimiento al caso y reveló que el camarógrafo tuvo que abandonar el escenario deportivo en una ambulancia para recibir una valoración más detallada.

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Luis Díaz respondió en la cancha y fue clave en el triunfo de Colombia

Después del incidente, el encuentro continuó con emociones para la selección dirigida por Néstor Lorenzo. Daniel Muñoz abrió el marcador para la Tricolor, pero Uzbekistán logró igualar mediante Abbosbek Fayzullaev en la segunda mitad.

Sin embargo, Luis Díaz volvió a aparecer como figura del equipo nacional. El atacante aprovechó un error en salida del rival y definió con categoría para marcar el 2-1 parcial, un tanto que devolvió la tranquilidad al conjunto colombiano.

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Ya en el tiempo de reposición, Jaminton Campaz sentenció el compromiso con el tercer gol y selló la victoria 3-1 de Colombia, resultado que le permitió comenzar con pie derecho su participación en el Grupo K del Mundial 2026.

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