En un episodio que ha despertado una fuerte controversia en el mundo del entretenimiento y el periodismo digital argentino, la conductora y actriz Florencia Peña protagonizó un grave error durante la transmisión en vivo de ‘El Show del Verano’ en Luzu TV.

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La conductora anunció erróneamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, lo que provocó indignación inmediata en redes sociales, una respuesta de la familia del futbolista y consecuencias laborales para Peña y parte de la producción.

Todo ocurrió este jueves 18 de junio durante el programa que Peña conducía junto a Marley. En medio de la transmisión, la conductora interrumpió la conversación para dar lo que presentó como una “primicia de último momento”. Según fragmentos del momento viralizados en redes, Peña afirmó: “No quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi… Jorge Messi”.

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Acá, el momento en el que lo dijo:

“Flor Peña”:

Porque en #ElShowDelVerano aseguraron que Jorge Messi había fallecido y luego aclararon que la noticia no estaba confirmada pic.twitter.com/uIINQLsoyF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Expresó preocupación por Lionel Messi, señalando que “se va a tener que venir” en referencia al contexto del Mundial, y consultó con sus compañeros sobre detalles que desconocía. Minutos después, se aclaró que la información era falsa.

La familia Messi emitió rápidamente un comunicado desmintiendo la noticia. En el texto, indicaron que Jorge Messi “atraviesa una situación de salud” y se encuentra “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”. Además, expresaron su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que se trató una cuestión privada y familiar, recordando que solo información proveniente de la familia debe considerarse válida.

Acá, el comunicado de la familia Messi:

El COMUNICADO OFICIAL de la FAMILIA MESSI, con respecto a la situación de salud de Jorge. pic.twitter.com/6mM0qzIgBM — Messismo (@Messismo10) June 18, 2026

Posteriormente, Luzu TV emitió un comunicado oficial: “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa ‘El Show del Verano’. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

¿Qué dijo Flor Peña sobre lo ocurrido?

Horas después del incidente, Florencia Peña dio la cara en el programa ‘LAM’ (América TV), donde se mostró visiblemente afectada. La conductora explicó detalladamente cómo se produjo el error, apuntando a la información recibida desde la producción mientras estaba al aire.

“Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas. Yo estaba al aire en el programa y me dijeron por la cucaracha esa noticia que no la quiero repetir”, dijo al medio mencionado.

Acá, lo dicho por la periodista:

Flor Peña llora y pide disculpas por la imprudencia al aire sobre Jorge Messi pic.twitter.com/xw75bKdJ3U — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 18, 2026

Luego, agregó: “Yo estaba en ‘shock’, estaba al aire, no tenía ni el teléfono. Desde la producción me dijeron está pasando esto, yo lo repliqué y en el momento que lo replico me dicen ‘pará, parece que no está chequeado’. Quiero pedir disculpas, estoy temblando porque nunca me había pasado algo así”.

Por último, expresó que estaba arrenpentida y que pedía perdón a las personas que pudieron verse afectadas por lo sucedido. “Doy la cara, pido disculpas sentidas y profundas”, concluyó.

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