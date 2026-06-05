El rock argentino y latinoamericano está de luto al confirmarse la muerte de Carlos Alberto ‘Indio’ Solari, uno de los principales exponentes de ese país. El legendario cantante padecía párkinson desde años atrás y se confirmó su deceso en la mañana de este viernes 5 de junio.

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De acuerdo con información del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, el líder del extinto grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se encontraba en su casa cuando ocurrió la tragedia. Según Infobae, la noche anterior del 4 de junio había departido con familiares.

¿Cómo murió ‘Indio’ Solari?

Según el diario Clarín, Solari fue encontrado sobre las 8 de la mañana por su cuidadora al borde de la piscina de su casa en el barrio Parque Lenoir, en la ciudad bonaerense de Ituzaingó. Su cuidadora fue quien lo encontró y llamó inmediatamente a emergencias

Policías llegaron al lugar, lo que alarmó a vecinos y fanáticos del ‘Indio’ y causó incertidumbre sobre el estado de salud del artista de 77 años, ya que, pese a su condición médica, no había presentado quebrantos graves de salud durante los últimos meses.

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Clarín agregó que al cantante le habían sugerido no entrar a la piscina, pero se desconocen los motivos por los que se bañó ahí, lo cual habría hecho desde la noche anterior y es muy probable que halla durado inconsciente ahí hasta horas de la mañana del día siguiente. De hecho, los médicos que llegaron al domicilio constataron que ya había fallecido cuando lo revisaron.

El medio argentino confirmó que las autoridades descartaron si hubo algún tercero involucrado en el deceso, por lo que se calificó el hecho como una “desgracia”.

¿Quién era el ‘Indio’ Solari, que murió a los 77 años?

Fue una de las figuras más influyentes e icónicas del rock argentino. Nacido en 1949 y vinculado durante gran parte de su vida artística a la ciudad de La Plata, se convirtió en un referente cultural gracias a su trabajo como cantante, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Con la agrupación marcó a varias generaciones con discos emblemáticos como ‘Oktubre’, ‘Un baión para el ojo idiota’ y ‘Lobo suelto, cordero atado’. Entre sus proyectos había canciones icónicas como ‘Ji, ji, ji’, ‘Todo un palo’ o ‘Tarea fina’.

Tras la disolución de la banda en 2001, el artista inició una exitosa etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que mantuvo una enorme convocatoria y publicó varios álbumes que consolidaron su legado en la música latinoamericana. Precisamente, había una presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado programada para este 6 de junio en Argentina, a dos horas en vuelo desde Buenos Aires.

Además de su impacto musical, Solari fue reconocido por su independencia artística, sus letras enigmáticas y la fidelidad de millones de seguidores. En 2016 hizo público que padecía la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había afectado progresivamente su salud y lo llevó a alejarse de los escenarios, aunque continuó participando en proyectos musicales.

Lamentablemente, el ‘Indio’ Solari falleció a los 77 años. Sin embargo, dejó un legado imborrable en el rock argentino y latinoamericano, convirtiéndose en una de las voces más influyentes y recordadas de la música en español.

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