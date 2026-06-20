Después de dejar dudas en su estreno, la selección de Países Bajos mostró una cara completamente distinta a su estreno con Japón y derrotó 5-1 a Suecia en la segunda fecha del grupo F del Mundial 2026.

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La ‘Oranje’ fue ampliamente superior desde el comienzo del partido y encontró rápidamente los espacios para encaminar una victoria que la deja en una posición privilegiada de cara a la última jornada.

Brian Brobbey y Cody Gakpo fueron las figuras de la goleada

El equipo neerlandés abrió el marcador muy temprano gracias a Brian Brobbey, que aprovechó una asistencia de Cody Gakpo para poner el 1-0 en apenas cinco minutos.

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Brobbey volvió a aparecer al minuto 17 para firmar su doblete y ampliar la ventaja de los europeos.

Ya en la segunda parte, Gakpo se robó el protagonismo. El atacante anotó dos veces en un lapso de siete minutos y dejó prácticamente sentenciado el compromiso.

El quinto tanto llegó en el cierre del encuentro por intermedio de Crysencio Summerville, quien también había sido uno de los jugadores más destacados de la tarde.

Países Bajos quedó líder y Suecia se complicó

El único tanto de los escandinavos fue obra de Anthony Elanga, que descontó cuando el marcador ya reflejaba una amplia diferencia.

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Con la victoria, Países Bajos alcanzó los cuatro puntos y asumió el liderato provisional del grupo F, recuperando la confianza después de un debut que había dejado varias inquietudes entre sus aficionados con el empate a 2 goles contra Japón.

Por su parte, Suecia se quedó con tres unidades y ahora deberá jugarse buena parte de sus aspiraciones de clasificación en la última jornada frente a Japón.

La goleada también envió un mensaje al resto de selecciones: la ‘Oranje’ despertó en el Mundial y volvió a mostrar el poder ofensivo que la convierte en uno de los equipos más peligrosos del torneo.

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