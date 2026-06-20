La victoria de Paraguay sobre Turquía en el Mundial 2026 dejó tres puntos de oro para la Albirroja, pero no calmó el enojo de su entrenador, Gustavo Alfaro.

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El técnico argentino aprovechó la rueda de prensa posterior al encuentro para cuestionar varias decisiones arbitrales y aseguró que el fútbol actual parece un deporte diferente al que conoció durante gran parte de su carrera.

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Alfaro dijo que el Mundial se juega con un “deporte nuevo”

El entrenador se mostró especialmente inconforme por la expulsión de Miguel Almirón, que obligó a Paraguay a disputar todo el segundo tiempo con un hombre menos.

“Me cuesta jugar este deporte nuevo, porque estamos jugando un deporte nuevo”, afirmó Alfaro ante los medios.

El estratega sostuvo que busca igualdad de criterios en la aplicación de las normas y dejó entrever que varias decisiones terminaron perjudicando a su selección.

“A veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro, y uno lo que quiere es justicia“, agregó.

La curiosa frase que le dijo a Almirón después de la roja a Almirón

Alfaro también reveló la conversación que tuvo con Almirón después de la expulsión.

Según contó, lo primero que hizo fue quitarle presión al futbolista y recordarle que el equipo había conseguido la victoria.

Posteriormente, cuando el jugador pidió disculpas al grupo, el técnico apeló al humor para aliviar el ambiente.

“Le hubieses dicho de todo en guaraní. No entiende. Es lo mismo que me digan a mí algo en turco”, relató entre risas.

El seleccionador reconoció además que la posible sanción preocupa porque Almirón es una de las piezas más importantes del plantel en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

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