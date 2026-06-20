La lucha por la clasificación en el Grupo D del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo luego de la victoria de Paraguay por 1-0 sobre Turquía, un resultado que mantuvo con vida al conjunto sudamericano pese a jugar buena parte del compromiso con un hombre menos.

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El equipo guaraní encontró la ventaja muy temprano gracias a Matías Galarza, autor del único gol de la noche. Desde ese momento, los dirigidos por Gustavo Alfaro apostaron por la solidez defensiva para conservar una diferencia que terminó siendo decisiva.

La tarea se complicó antes del descanso por la expulsión de Miguel Almirón, quien recibió tarjeta roja directa luego de taparse la boca mientras se dirigía a un rival. La acción fue sancionada bajo una de las nuevas disposiciones implementadas por la FIFA para el Mundial de 2026.

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A pesar de disputar todo el segundo tiempo con diez jugadores, Paraguay resistió la presión de Turquía y aseguró tres puntos fundamentales en la pelea por avanzar a la siguiente ronda. El resultado también dejó a los europeos al borde de la eliminación.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D

Con este panorama, Estados Unidos lidera la zona con seis puntos y ya aseguró su clasificación a la siguiente fase. Australia y Paraguay quedaron igualados con tres unidades, mientras que Turquía permanece en el último lugar sin puntos.

La definición del grupo se trasladará a la última jornada. Paraguay se enfrentará a Australia en un duelo directo por la clasificación, mientras que Turquía buscará cerrar su participación frente a Estados Unidos.

Expulsión de Miguel Almirón marcó el partido

Más allá del resultado, uno de los momentos más comentados del encuentro llegó en el tiempo de reposición del primer tiempo. El árbitro revisó una acción mediante VAR y terminó expulsando a Miguel Almirón por cubrirse la boca durante un intercambio con un jugador turco.

La decisión convirtió al paraguayo en uno de los primeros futbolistas sancionados bajo esta normativa en la Copa del Mundo, una regla creada para evitar que los jugadores oculten posibles insultos o comentarios ofensivos durante las confrontaciones dentro del campo.

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