Por: El Colombiano

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El partido entre Marruecos y Escocia rompió tempranamente el temor a un cerrado 0-0 y antes de los 5 minutos se abrió el marcador en Boston, donde se está disputando el encuentro correspondiente al grupo C.

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El anotador de hasta ahora el gol más rápido de Norteamérica 2026 fue el volante Ismael Saibari, quien al minuto 1:09 aprovechó un pase de Brahim Díaz para rematar al arco y vencer la valla defendida por el arquero Angus Gunn.

Antes de esta anotación, el gol más rápido de este mundial lo había marcado Michal Sadílek, de Chequia, al minuto 5:08, ante Sudáfrica. El récord del gol más rápido de las copas del mundo lo tiene el turco Hakan Şükür quien a los 11 segundos le marcó a Corea del Sur en el partido por el tercer puesto en Corea – Japón 2002.

Escocia ganó el primer partido de su grupo contra Haití y llegó con la confianza de ese resultado a este juego, el segundo que disputa en el torneo que se lleva a cabo para este caso en Estados Unidos.

Por su parte, Marruecos igualó 1-1 contra Brasil en uno de los enfrentamientos más parejos y con el que dejó dudas acerca de su rival, que en el comienzo parecía favorito por su tradición.

El equipo africano llegó con la chapa de ser el más reciente campeón de África, además de que fue semifinalista en el pasado mundial de fútbol disputado en Catar y en el que marcó huella en 2022.

El único equipo que logró superarlo en esa ocasión fue Francia, que era el vigente campeón en esa edición y que al final se quedó con el segundo puesto, superado por Argentina.

Cabe recordar que en el Mundial 2026 participan 48 seleccionados y se lleva a cabo por primera vez la fase de dieciseisavos de final, por lo que clasifican los dos mejores de cada grupo y los 8 mejores terceros entre los 12 grupos en competencia.

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