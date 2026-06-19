El pasado miércoles, 17 de junio, la Selección Colombia debutó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un compromiso contra Uzbekistán que se llevó a cabo en Ciudad de México, más específicamente en el estadio Azteca.

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Este es un resultado que los hinchas llevaban esperando más de 8 años, recordando que el combinado nacional no fue a Catar hace tres años y medio.

Ahora, más allá del tema deportivo, también había una competencia muy interesante en cuanto al rating, ya que los colombianos tenían varias opciones para ver el compromiso y por eso el movimiento de los medios de comunicación fue tan importante en los últimos meses.

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De hecho, en este juego quedó en evidencia que los colombianos siguen prefiriendo el Gol Caracol para ver los partidos de Colombia, puesto que se llevó un gran porcentaje en el rating general.

Tal como informó Caracol Televisión, la transmisión estuvo presente en 7 de cada 10 televisores, lo que quiere decir que hubo más de 16 millones de vistas a nivel nacional.

Además, en Ditu, que es la aplicación del canal Caracol, se llegó a 2.3 millones de reproducciones, que es un número histórico para la compañía.

Finalmente, en cuanto a los contenidos digitales, Gol Caracol alcanzó una cifra de 63 millones de vistas, siendo Facebook y TikTok las plataformas que más aportaron al número global.

Esto demuestra que las personas siguen prefiriendo ver los juegos de Colombia en este canal por encima de la competencia y esto se debe a historia, tradición y demás.

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De hecho, este mismo comportamiento se espera en los próximos encuentros, que serán frente a Congo y Portugal el 23 y 27 de junio, respectivamente.

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