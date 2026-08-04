Por: Caracol TV

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El mundo de las artes marciales mixtas está de luto tras confirmarse la muerte del peleador brasileño Allan Nascimento, quien falleció a los 34 años luego de sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía.

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La noticia fue dada a conocer este lunes por UFC Brasil a través de sus redes sociales, donde la organización expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del deportista.

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Según la información difundida por la organización, Nascimento fue encontrado inconsciente durante la mañana de este lunes. Tras el hallazgo, personal médico acudió para atender la emergencia e intentó reanimarlo; sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Hasta el momento, la causa de la muerte corresponde a un aparente ataque cardíaco, aunque no se han entregado mayores detalles sobre las circunstancias del deceso. En un comunicado, UFC Brasil lamentó la pérdida del luchador.

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil”, señaló la organización.

Allan Nascimento era uno de los representantes brasileños en la categoría de peso mosca dentro de las artes marciales mixtas (MMA). A lo largo de su carrera se destacó por su desempeño dentro del octágono y logró consolidarse como parte del roster de la UFC, una de las compañías más importantes del mundo en este deporte.

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Su fallecimiento sorprendió tanto a la comunidad de las MMA como a los aficionados, debido a que tenía 34 años.

Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores, peleadores y aficionados expresaron su tristeza a través de redes sociales, donde enviaron mensajes de apoyo a la familia del deportista.

Entre las publicaciones compartidas por usuarios se destacan expresiones de conmoción por la repentina muerte del brasileño. Por ahora, ni la familia del peleador ni la organización han informado detalles sobre las ceremonias fúnebres o nuevos pronunciamientos relacionados con el caso.

¿Quién era Allan Nascimento?

Allan Nascimento, conocido en el mundo de las artes marciales mixtas como “Puro Osso” (Puro Hueso), nació el 11 de septiembre de 1991. Fue un peleador brasileño de MMA que compitió en la división de peso mosca de la UFC. Originario de São Paulo, desarrolló una carrera profesional iniciada en 2011 y se consolidó como uno de los especialistas en jiu-jitsu brasileño más destacados de su categoría.

Cinturón negro e integrante del equipo Chute Boxe Diego Lima, Nascimento compartía entrenamientos con reconocidos peleadores, entre ellos Charles Oliveira. A lo largo de su trayectoria disputó 29 combates profesionales, en los que obtuvo 22 victorias y siete derrotas. De sus triunfos, 16 llegaron por la vía de la sumisión, una muestra de su fortaleza en el combate a ras de lona y de su habilidad para definir las peleas mediante estrangulaciones y llaves.

Entre los rivales a los que venció figuran Jake Hadley, Carlos Hernández, Jafel Filho y Cody Durden. Su última presentación en el octágono se produjo el 20 de junio de 2026, en lo que terminó siendo el último combate de su carrera profesional.

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