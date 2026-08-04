Con una concentración de velas a las afueras de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, los allegados de Javier Orlando dieron inicio a una serie de plantones para exigir claridad sobre su fallecimiento, registrado tras permanecer privado de la libertad en ese despacho transitorio durante un año y medio, según informó Noticias Caracol.

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Los parientes del difunto sostienen que elevaron múltiples peticiones de asistencia médica ante el progresivo deterioro físico del detenido, sin que las autoridades brindaran una solución oportuna. De acuerdo con sus declaraciones a los medios, el hombre se encontraba en óptimas condiciones de salud al momento de su captura y carecía de patologías previas, pero con el transcurso de los meses empezó a manifestar cuadros febriles y dolencias estomacales severas que hacían urgente su traslado a un centro asistencial, de acuerdo con el citado noticiero.

Hasta el momento, la familia lamenta la total ausencia de respuestas institucionales formales. Según denunciaron, ni el personal de la URI ni el Instituto de Medicina Legal les han entregado un diagnóstico o un informe oficial que explique las causas de la muerte, a pesar de haber enviado diversos correos y memoriales pidiendo auxilio médico. Esta versión de desatención fue respaldada por otros ciudadanos y reclusos del lugar, quienes señalaron que el afectado atravesó momentos críticos pidiendo ayuda e incluso existen registros visuales de sus últimos días de agonía dentro del centro de detención.

Por otro lado, los seres queridos insistieron en la inocencia de Javier Orlando respecto al proceso judicial que lo llevó a prisión. Afirman que su aprehensión se produjo hace dieciocho meses tras coincidir fortuitamente en una reunión con conocidos que presuntamente harían parte de una estructura dedicada a la fabricación de drogas sintéticas conocida como Los Químicos, descartando cualquier vínculo real con dicha organización delictiva.

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Actualmente, las autoridades forenses avanzan en las pruebas periciales indispensables para esclarecer fehacientemente los motivos del deceso, mientras los reclamos de justicia continúan a las afueras de las instalaciones judiciales, según el informe periodístico.