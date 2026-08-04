Una mujer de 26 años fue asesinada en un conjunto residencial de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. El crimen, que es investigado como un posible feminicidio, ocurrió en un apartamento del sector y dejó además a otra mujer lesionada.

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De acuerdo con información divulgada por Citytv, los residentes del conjunto escucharon gritos de auxilio y dieron aviso a las autoridades. Cuando los uniformados ingresaron al inmueble, encontraron a las dos mujeres con heridas ocasionadas por arma blanca. La víctima murió debido a la gravedad de las lesiones, mientras que la otra mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las primeras versiones indican que el principal sospechoso sería la expareja de la mujer fallecida. El hombre fue capturado en el lugar por la Policía Nacional y quedó a disposición de las autoridades competentes, que ahora buscan establecer las circunstancias del ataque y avanzar en el proceso judicial correspondiente.

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Según el reporte inicial de la Policía, el sospechoso tenía antecedentes por maltrato y todo habría comenzado con una discusión dentro de un apartamento del barrio Bosa La Paz.

¿Qué dijo la Policía sobre el feminicidio en Bosa?

El subcomandante de la Estación de Policía de Bosa, Andrés Carrillo, confirmó a Citytv que el presunto agresor fue capturado inmediatamente después del ataque.

“El presunto agresor fue capturado y entregado a las autoridades competentes. La Policía Nacional rechaza contundentemente cualquier hecho de violencia contra la mujer”, manifestó el oficial.

Las autoridades continúan con las labores investigativas para determinar cómo ocurrieron los hechos y avanzar en el proceso judicial contra el capturado. Entre tanto, el caso volvió a encender las alertas por los hechos de violencia contra las mujeres registrados en la capital del país.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.