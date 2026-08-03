Por: El Espectador

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Laura Isabel Lopera, Valentina Trespalacios, Natalia Villalba Angarita y Angie Paola Oliveros nunca tuvieron la oportunidad de cruzarse en la vida, pero sus historias convergen en un punto trágico: todas fueron víctimas de feminicidio cometido por extranjeros en territorio colombiano. De acuerdo con la información presentada, aunque existen actualmente mecanismos como alertas migratorias internacionales que buscan prevenir la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes —también conocida por la sigla ESCNNA—, los crímenes de feminicidio a manos de personas provenientes de otros países muestran una grave falla preventiva: las acciones suelen llegar solo después del hecho.

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La situación de Colombia frente al feminicidio es alarmante. En el mes de julio, según el reporte inicial, cuatro mujeres fueron asesinadas en apenas cuatro días, sumando otras ocho víctimas solo durante el mismo periodo. Estas muertes no representan eventos aislados, sino una tendencia preocupante. Datos consolidados por la Defensoría del Pueblo revelan que entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, ocurrieron 129 reportes de feminicidio, de los cuales 15 fueron feminicidios consumados y 114 correspondieron a tentativas. Estos crímenes, en la mayoría de los casos, son perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, quienes previamente ya habían ejercido diferentes formas de violencia de género antes de llegar al extremo del asesinato.

No obstante, dentro del perfil de agresores, no solo se encuentran colombianos. El informe detalla que, además de connacionales, han sido judicializados extranjeros provenientes de Venezuela, Canadá, Estados Unidos y México, este último ya cuenta con condena. A pesar de no conocerse entre sí, estos hombres replicaron patrones similares no solo en la forma de perpetrar el crimen, sino también al establecer rutas de escape después de cometer el delito.

El caso más reciente que ilustra la gravedad del fenómeno es el de Natalia Villalba Angarita, modelo de 37 años originaria de Cúcuta, Norte de Santander. Su asesinato ocurrió en un apartamento de renta corta en el norte de Bogotá. De acuerdo con los registros fílmicos obtenidos, se identificó el ingreso al inmueble del ciudadano británico Matthew Foster Martinson, principal sospechoso del crimen. Actualmente, Martinson enfrenta cargos por feminicidio agravado y permanece bajo medida de aseguramiento preventiva en un centro carcelario, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede Colombia prevenir feminicidios perpetrados por extranjeros?

Colombia ha implementado alertas migratorias internacionales para casos de explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia, aunque según la información proporcionada, la prevención del feminicidio por parte de extranjeros parece intervenir solo de manera reactiva, una vez ocurrido el delito. Esta situación resalta la necesidad de revisar y reforzar los mecanismos de prevención para actuar antes de que se produzcan estos crímenes.

¿Qué significa el término feminicidio y cómo lo diferencia la Defensoría del Pueblo?

El término feminicidio hace referencia al asesinato de mujeres motivado por su género, generalmente precedido por actos continuados de violencia de género. Según la Defensoría del Pueblo, este crimen suele ser cometido por parejas o exparejas y es la manifestación más extrema de una cadena de agresiones previas.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.