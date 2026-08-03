El periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas volvió a aparecer públicamente este lunes durante la audiencia virtual de formulación de imputación de cargos solicitada por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que adelanta en su contra por el presunto delito de acoso sexual.

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En los primeros minutos de la diligencia, Vargas se conectó de manera puntual y apareció vestido con un traje formal y una corbata azul. Detrás de él se observaba una biblioteca, mientras escuchaba atentamente la intervención de los participantes.

Esta son las imágenes:

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El presentador Jorge Alfredo Vargas comparece en la audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía lo vinculó a un proceso penal por el delito de acoso sexual. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/YRIna66h3R — Revista Semana (@RevistaSemana) August 3, 2026

Así se vio Jorge Alfredo Vargas durante la audiencia

La audiencia comenzó sobre las 3:28 de la tarde con la presentación de las partes involucradas en el proceso judicial.

Durante ese momento, el periodista permaneció sereno, tomó algunas notas y siguió con atención el desarrollo de la diligencia. Su aparición quedó registrada en la transmisión de la audiencia y representa una de las pocas imágenes públicas que se conocen de él desde que el caso salió a la luz.

Este es el video completo de la audiencia:

Por qué la Fiscalía imputó cargos a Jorge Alfredo Vargas

La Fiscalía General de la Nación radicó el pasado 15 de julio la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos contra el comunicador por la presunta comisión del delito de acoso sexual.

La decisión hace parte de la investigación que el ente acusador adelanta tras denuncias que se hicieron públicas hace varios meses y que involucran al reconocido periodista.

La formulación de imputación corresponde a una etapa del proceso penal y no implica una declaración de responsabilidad. Vargas conserva la presunción de inocencia mientras avanza el trámite judicial y las autoridades competentes adoptan una decisión definitiva.

Qué sigue en el proceso contra el periodista

Con la audiencia de imputación, el proceso penal entra en una nueva fase dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía.

En esta etapa se ponen en conocimiento del investigado los hechos jurídicamente relevantes y los cargos que el ente acusador considera procedentes, sin que ello signifique una condena. El caso continuará su curso conforme a las actuaciones que definan las autoridades judiciales.

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