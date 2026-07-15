La Fiscalía General de la Nación radicó este miércoles 15 de julio la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos contra el periodista Jorge Alfredo Vargas por la presunta comisión del delito de acoso sexual.

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La información fue confirmada por fuentes del ente investigador a El Tiempo, medio que indicó que el expediente está en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y que, por ahora, está pendiente de definirse la fecha en la que se llevará a cabo la diligencia judicial.

De acuerdo con la información divulgada por ese medio, la decisión hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía por denuncias conocidas públicamente hace algunos meses y que involucran al reconocido presentador.

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Es importante señalar que la radicación de la solicitud de audiencia corresponde a una etapa del proceso penal y no constituye una declaración de responsabilidad. El periodista mantiene su presunción de inocencia mientras las autoridades judiciales resuelven el caso.

¿Por qué investigan a Jorge Alfredo Vargas?

Las investigaciones surgieron luego de que se conocieran denuncias por presunto acoso contra Jorge Alfredo Vargas y el también periodista Ricardo Orrego, relacionadas con hechos que habrían afectado a varias periodistas.

Tras hacerse públicas esas denuncias, ambos dejaron sus cargos el 24 de marzo. Ese mismo día, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación por los hechos revelados y aseguró que actuaría con enfoque de género para garantizar la protección de las presuntas víctimas y evitar su revictimización.

Además, el ente acusador habilitó un canal de recepción de denuncias con el propósito de recopilar información relacionada con el caso y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Qué se sabe del proceso contra Jorge Alfredo Vargas

Según le indicaron fuentes de la Fiscalía a El Tiempo, los hechos que son materia de investigación habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y corresponderían a denuncias de cuatro presuntas víctimas que trabajaban con el periodista.

Por ahora, la Fiscalía únicamente radicó la solicitud para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. Será un juez el encargado de fijar la fecha de esa diligencia, en la que el ente investigador expondrá formalmente los cargos que pretende imputar.

Hasta el momento, no se conoce una decisión de fondo dentro del proceso ni una condena contra Jorge Alfredo Vargas.

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