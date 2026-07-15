Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella consolidó en Washington sus primeros acuerdos estratégicos con la administración de Donald Trump. El anuncio lo entregó este miércoles el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tras un encuentro bilateral con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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La reunión fue clave para retomar la agenda binacional y ratificar un plan de trabajo conjunto enfocado en tres ejes: la reactivación del comercio y la inversión extranjera, un vuelco en seguridad y lucha contra el narcotráfico, y una ofensiva para la recuperación democrática en Venezuela.

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Los primeros acuerdos con Gobierno Trump

“Hay un compromiso de fortalecer el comercio, la inversión entre ambas naciones, pero también el compromiso que tiene Colombia de luchar contra la inseguridad, contra ese crecimiento desbordado en la producción de hoja de coca en nuestro país”, dijo Restrepo.

Y añadió que también habrá un “trabajo mancomunado por la recuperación de la democracia en Venezuela, como una oportunidad, además, para nuestra nación”.

Desde Washington, el vicepresidente electo también dijo que su reunión con Marco Rubio fue “muy importante para Colombia”, ya que se reivindicó la relación binacional, “que ha sido tan exitosa por más de 200 años”.

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Finalmente, el acuerdo con los Estados Unidos incorporará un componente de cooperación social en frentes como la salud y la educación.

El objetivo de este bloque de asistencia bilateral incluirá planes para garantizarles oportunidades a jóvenes y quienes han sido afectados en Colombia como resultado de las crisis en salud y educación.

“Lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia y nuestro crecimiento”, concluyó Restrepo.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.