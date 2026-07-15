Miles de colombianos han visto con buenos ojos la promesa de Abelardo de la Espriella de construir un gobierno basado en el mérito y con oportunidades de empleo para todos los colombianos.

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Así lo dejan ver los primeros resultados de la convocatoria de talentos que lanzó el lunes pasado el presidente electo y que se centraría en la construcción de una plataforma llamada Banco de Talentos de la Patria Milagro. Ha sido tal el éxito de la iniciativa que ya superó los 100.000 registro en unos pocos días.

“El equipo del presidente electo Abelardo De La Espriella informa que el programa denominado Banco de Talentos de la Patria Milagro superó los 115.000 registros, con una media de dos nuevos registros por segundo, reflejo del interés de miles de colombianos por servir al país”, informó el equipo de comunicaciones del presidente electo.

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Según el gobierno electo, la convocatoria y esta cifra inicial de registros demuestran que Colombia tiene talento, preparación y voluntad para participar en la construcción del Gobierno entrante.

“Profesionales, técnicos, jóvenes, mujeres, líderes regionales y ciudadanos de distintos sectores han respondido al llamado de poner sus capacidades al servicio de la Nación”, agregó la información de De la Espriella.

Banco de Talentos de Abelardo de la Espriella

Esta nueva plataforma la trabajará el nuevo gobierno electo de la mano de la empresa Magneto, que se encargará del procesamiento de las hojas de vida.

El presidente electo destacó el lunes pasado que el proceso será 100 % meritorio, por lo que puede haber más tranquilidad entre los ciudadanos.

“Cambiaremos la política para siempre con esta iniciativa. Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, dijo De la Espriella durante la transmisión.

Según explicó, el banco nacional de talentos funcionará como una herramienta para que ciudadanos puedan registrar sus hojas de vida y aspirar a oportunidades dentro del sector público sin depender de recomendaciones políticas.

“Ya no más puertas cerradas. Ya no más ‘quién te recomendó’, ya no más exclusión por región, por origen o palanca política. Ahora, el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la patria milagro”, sentenció De la Espriella.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.