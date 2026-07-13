El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este lunes 13 de julio la creación de un Banco Nacional de Talentos, una plataforma digital que, según explicó, tendrá como objetivo identificar perfiles para ocupar cargos dentro de su administración cuando asuma oficialmente el poder.

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La confirmación fue hecha durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, en la que De la Espriella habló sobre las medidas que se están preparando durante el periodo de transición antes de su posesión.

El mandatario electo aseguró que esta iniciativa busca cambiar la forma en la que históricamente se han seleccionado personas para ocupar puestos dentro del Estado y afirmó que el acceso estará basado en criterios de mérito.

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“Cambiaremos la política para siempre con esta iniciativa. Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, dijo De la Espriella durante la transmisión.

Según explicó, el banco nacional de talentos funcionará como una herramienta para que ciudadanos puedan registrar sus hojas de vida y aspirar a oportunidades dentro del sector público sin depender de recomendaciones políticas.

“Ya no más puertas cerradas. Ya no más ‘quién te recomendó’, ya no más exclusión por región, por origen o palanca política. Ahora, el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la patria milagro”, afirmó.

Acá, lo que dijo De la Espriella:

PARA LOS QUE NUNCA TUVIERON PALANCA, PERO SIEMPRE TUVIERON TALENTO. Hoy presentamos el Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro. Abrimos las puertas del Estado al mérito, la capacidad y la experiencia, apoyados en inteligencia artificial para garantizar procesos… pic.twitter.com/JZp7swxDJG — DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) July 14, 2026

De acuerdo con las declaraciones del presidente electo, la plataforma permitirá recopilar información de personas interesadas en formar parte de su gobierno y contará con un sistema de clasificación de perfiles.

“Este banco creará el registro de hojas de vida más grande e importante del país. Una plataforma tecnológica de última generación que permitirá registrar perfiles de forma ágil y segura. Clasificarlos de manera adecuada y mantener una base de datos viva y dinámica que estará activa durante los 4 años de mi mandato”, explicó.

De la Espriella indicó que la herramienta será utilizada para encontrar candidatos para diferentes áreas de la administración pública, incluyendo ministerios, entidades estatales y proyectos considerados estratégicos para su gobierno.

“Servirá para identificar el mejor talento para los puestos y cargos en los ministerios, entidades y proyectos estratégicos de mi gobierno”, manifestó.

El presidente electo agregó que con esta iniciativa busca modificar la forma de acceso al servicio público y promover una selección de funcionarios basada en capacidades profesionales y vocación.

“Con esto se democratiza de verdad y de una buena vez el acceso al servicio público y se promueve una cultura basada en el talento, en el mérito y la vocación de servicio”, concluyó.

Hasta el momento, De la Espriella no entregó durante la transmisión detalles adicionales sobre el funcionamiento técnico de la plataforma, los requisitos específicos para inscribirse o la fecha exacta en la que estará disponible para los ciudadanos. No obstante, aseguró que los interesados pueden inscribirse en lapatriamilagro.co

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