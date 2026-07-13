Por: Blu Radio

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A raíz de que en los últimos dos días quedaron expuestas amplias zonas de playa por el descenso del nivel del mar en Coveñas, Sucre, la Dirección General Marítima (Dimar) explicó que el hecho corresponde a una variación natural que se da cada cierto tiempo, pero no representa ningún peligro.

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Al respecto, la Dimar, a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas, informó que el comportamiento observado en las playas del municipio en los que básicamente el mar retrocedió varios metros de la orilla, se debió a una variación asociada principalmente al ciclo de las mareas.

Agregó la autoridad marítima que esto puede verse influenciado por las condiciones oceanográficas y del clima propias de esta parte del Caribe, en los que, durante determinados periodos de tiempo, quedan expuestas amplias zonas de playa que en ningún caso representan peligro o una condición extraordinaria en el Golfo de Morrosquillo.

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Los últimos dos días, la marea en las playas de Coveñas “alcanzó su nivel más bajo entre la 1 y las 2 de la tarde, registrando aproximadamente 6 centímetros por debajo del nivel de referencia de las mareas”.

“Asimismo, se invita a la comunidad y a los visitantes a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y consultar únicamente los reportes oficiales emitidos por la Autoridad Marítima Colombiana, a través de la Capitanía de Puerto de Coveñas”, aconsejó la Dimar en un comunicado.

El fenómeno natural alertó a muchas personas en el Golfo de Morrosquillo que reportaron el hecho en redes sociales, incluso la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, pidió el concepto técnico de la Dimar.

#ATENCIÓN 🚨 Momentos de sorpresa vivieron turistas en Coveñas, Sucre, tras el retiro inusual del mar que dejó una amplia franja de arena al descubierto. Aunque el hecho generó inquietud y diversas especulaciones, las autoridades aún no han emitido alertas sobre posibles riesgos. pic.twitter.com/Q4cxiHo02s — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 12, 2026

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