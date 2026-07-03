Por: CENET

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El gerente de Hidroituango, Alejandro Arbeláez, propuso que el próximo Gobierno evalúe un cambio temporal del huso horario en Colombia durante los meses de mayor intensidad del fenómeno de El Niño, como una de las medidas para disminuir el consumo de energía en las horas de mayor demanda y fortalecer la seguridad del sistema eléctrico.

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En entrevista con Blu Radio, el directivo señaló que la iniciativa debe discutirse dentro de una “mesa antiapagón” que reúna al Gobierno, generadores, transmisores, reguladores y gremios del sector para definir acciones coordinadas antes del inicio del nuevo mandato.

“Lo que nosotros hemos planteado al nuevo Gobierno es que se constituya de inmediato, con sentido de urgencia, una mesa antiapagón. Que nos sentemos todos los actores del sistema a discutir y plantear alternativas”, afirmó.

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Arbeláez explicó que la llegada del fenómeno de El Niño reducirá las lluvias y, por consiguiente, los caudales que alimentan los embalses de las centrales hidroeléctricas, por lo que consideró necesario adoptar medidas preventivas antes de que aumente la presión sobre el sistema.

Según indicó, la primera acción debería ser aumentar la participación de las plantas térmicas en la generación de energía para disminuir el uso del recurso hídrico y permitir una mayor recuperación de los embalses.

“Hoy más de la mitad de las centrales térmicas del país aún están apagadas. Colombia está soportando la generación de energía con las hidráulicas, gastándonos el agua. La primera decisión debe ser prender más térmicas para que los embalses lleguen llenos al pico del fenómeno de El Niño”, explicó.

Como segunda medida, el gerente de Hidroituango planteó retomar el esquema conocido como “hora Gaviria”, implementado durante el racionamiento eléctrico de comienzos de la década de los noventa, mediante el cual se adelantaría una hora el reloj para aprovechar durante más tiempo la luz natural al final de la tarde.

De acuerdo con Arbeláez, esta modificación permitiría reducir la demanda de electricidad durante la denominada hora pico, comprendida entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m., cuando se registra el mayor consumo residencial.

“Si se adelantan los relojes, cuando uno llegue a las seis de la tarde tendría todavía una hora más de luz natural. Eso hace que el sistema energético no reciba toda la presión en ese horario y genera un ahorro cercano al 2%”, sostuvo.

El directivo precisó que la propuesta tendría un carácter temporal y se aplicaría durante el periodo de mayor intensidad del fenómeno climático.

“Plantearíamos hacerlo durante agosto, septiembre y, más o menos, hasta noviembre o diciembre, que es cuando se presenta la etapa más fuerte del fenómeno de El Niño”, indicó.

Arbeláez reconoció que el ahorro derivado exclusivamente del cambio de hora sería limitado, pero aseguró que, sumado a otras medidas, podría contribuir a disminuir el riesgo de restricciones en el suministro eléctrico.

En ese sentido, insistió en la necesidad de promover cambios en los hábitos de consumo tanto en hogares como en empresas para reducir la demanda.

“Los hábitos de consumo nos pueden ahorrar entre el 5% y el 7% de la demanda de energía. Si gestionamos la demanda de esa manera y sumamos otras medidas, no hay apagón”, señaló.

El gerente también hizo un llamado a fortalecer las campañas de uso eficiente de la energía y aseguró que la discusión pública sobre el tema puede incentivar cambios de comportamiento entre los usuarios.

“El solo hecho de generar esta conversación lleva a los colombianos a tomar conciencia sobre cómo gestionamos inteligentemente los hábitos energéticos”, manifestó.

Durante la entrevista, Arbeláez afirmó que todavía existe margen para evitar un escenario de restricciones en el suministro si las decisiones se adoptan antes de que el fenómeno de El Niño alcance su mayor intensidad. “Si el país se apaga es por falta de acción”, afirmó.

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El directivo también señaló que ya sostuvo un primer intercambio con integrantes del próximo Gobierno sobre la propuesta y aseguró que encontró receptividad frente a la creación de la mesa técnica.

“Tuve algunos mensajes con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y fue bastante receptivo de la idea. La expectativa es que, una vez se designen los ministros, podamos sentarnos con todos los actores y llegar al 7 de agosto con un plan de acción listo para implementar”, dijo.

Consultado sobre la viabilidad jurídica del cambio de horario, Arbeláez consideró que, en principio, podría adoptarse mediante decreto, aunque señaló que esa discusión debería ser evaluada por el Gobierno. “A priori me atrevería a decir que sí. Lo importante es no quedarnos en discusiones mientras el problema avanza”, concluyó.

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