Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de la Policía de Tránsito en una carretera de Boyacá terminó convirtiéndose en uno de los casos más llamativos de los últimos días. Durante un puesto de control en la vía que comunica los municipios de Tibasosa y Sogamoso, uniformados detuvieron un vehículo particular y descubrieron que en su interior eran transportadas dos vacas.

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El inusual hallazgo quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa ante la forma en que los animales eran movilizados dentro del automóvil.

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El procedimiento se desarrollaba con normalidad cuando los policías detuvieron el automóvil para una inspección de rutina. Según se observa en las imágenes difundidas en plataformas digitales, al acercarse al vehículo los uniformados notaron que algo inusual ocurría en la parte trasera.

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En el interior del automóvil se encontraban dos bovinos: uno permanecía recostado sobre el asiento trasero, mientras el otro estaba acomodado en la parte inferior del vehículo, una escena que dejó atónitos tanto a los uniformados como a los testigos del operativo.

El plan iba perfecto… hasta que la boñiga decidió colaborar con la Policía. Así fueron descubiertas dos vacas que eran transportadas dentro de un automóvil. 😳 pic.twitter.com/kh898MlcGq — Momentos Virales (@momentoviral) July 3, 2026

El video del procedimiento comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde muchos internautas se preguntaron cómo el conductor logró introducir a los animales en un espacio tan reducido.

Aunque el episodio causó numerosas bromas y comentarios en internet, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer si el transporte de los bovinos cumplía con la normatividad vigente.

Hasta el momento, la Policía no ha revelado la identidad del conductor ni ha informado cuál era el destino de los animales. Tampoco se ha confirmado si se impondrán sanciones por posibles infracciones relacionadas con las normas de tránsito o con el bienestar animal.

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Más allá de lo insólito del hallazgo, el caso volvió a evidenciar la importancia de los operativos preventivos que adelanta la Policía de Tránsito en las carreteras de Boyacá.

Las autoridades han reforzado este tipo de controles en los principales corredores viales del departamento, especialmente en las rutas que conectan municipios como Tunja, Sogamoso, Moniquirá y Puerto Boyacá, con el propósito de prevenir accidentes y fortalecer el cumplimiento de las normas de movilidad.

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