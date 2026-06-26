La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro de los terrenos de juego, sino también en las tribunas. En las últimas horas, una escena romántica le dio la vuelta al mundo y se robó los reflectores de la cita orbital durante el partido entre Túnez y Países Bajos, válido por la última jornada de la Fase de Grupos.

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El emotivo y curioso momento ocurrió en el estadio de Kansas City, una de las sedes oficiales del torneo en territorio estadounidense. Mientras los aficionados disfrutaban del compromiso y alentaban a sus respectivos equipos, una mujer decidió tomar la iniciativa en su relación y protagonizar una propuesta de matrimonio que dejó a todos los presentes con la boca abierta.

Dejando de lado las costumbres tradicionales, la aficionada decidió arrodillarse frente a su pareja sentimental en las graderías del escenario deportivo. Ante la mirada atónita de los espectadores que se encontraban a su alrededor, la mujer sacó una pequeña caja con un anillo de compromiso e hizo la gran pregunta.

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Acá, el video de lo sucedido:

A woman proposed to her boyfriend during the Tunisia vs. Netherlands FIFA World Cup match in Kansas City. (Via: Telemundo) pic.twitter.com/YCNfOGlBuU — FearBuck (@FearedBuck) June 26, 2026

El novio, completamente en ‘shock’ y sin poder creer lo que estaba pasando en medio de la fiesta mundialista, tardó unos segundos en reaccionar. Sin embargo, su respuesta fue un rotundo “sí”, lo que desató la euforia total de los hinchas cercanos, quienes no dudaron en aplaudir, gritar de la emoción y felicitar a la feliz pareja.

Las cámaras de la transmisión captaron la romántica escena desde diferentes ángulos. Como era de esperarse, las imágenes y videos se viralizaron en redes, donde miles de usuarios calificaron el hecho como una de las postales más entrañables y curiosas en lo que va del torneo.

¿Cuánto quedó Túnez vs. Países Bajos?

La propuesta de matrimonio no fue la única alegría de la jornada para los fanáticos neerlandeses, ya que el desenlace deportivo también fue muy favorable. El emotivo momento en la tribuna estuvo acompañado por una sólida victoria de la Selección de Países Bajos por 3-1 sobre Túnez.

El equipo dirigido por Ronald Koeman impuso sus condiciones desde muy temprano. La cuenta se abrió rápidamente al minuto 3 con un autogol del tunecino Ellyes Skhiri, y apenas cuatro minutos después, al 7′, el delantero Brian Brobbey amplió la ventaja para poner el 2-0 parcial.

Aunque Túnez descontó en el segundo tiempo por medio de Hazem Mastouri al minuto 54, el defensor Jan Paul van Hecke selló el 3-1 definitivo al minuto 62, asegurando el liderato del Grupo F para los europeos con 7 puntos. Con este resultado, Países Bajos avanzó firmemente a los dieciseisavos de final, donde se medirá ante Marruecos, mientras que Túnez se despidió del torneo.

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