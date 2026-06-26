Este sábado, 27 de junio, termina la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues se definen los clasificados a los dieciseisavos de final del campeonato.

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Uno de los partidos más llamativos del último día es el que protagonizan Portugal y la Selección Colombia, que definen al primero y segundo del grupo K en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami.

Este es un partido que sin duda dará de qué hablar, ya que se enfrentan dos equipos con una gran nómina, buen presente, técnicos importantes e ideas muy ofensivas.

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Teniendo esto en cuenta, el técnico Roberto Martínez habló en rueda de prensa e hizo un análisis muy interesante de lo que se encontrará en el combinado nacional.

“Colombia es un equipo que trabaja mucho. El técnico Néstor Lorenzo ya lleva más de 40 partidos y tiene una continuidad y claridad de ideas, no es qué jugador juega, es más la idea de juego. Es un equipo que juega con posesión de pelota porque tiene a jugadores como James, Quintero, Jhon Arias, que pueden utilizarse en zonas centrales. Es uno de los mejores equipos en la transición con Luis Díaz, y después la finalización con Luis Suárez; pero hay otros jugadores que pueden hacer eso”, dijo Martínez.

Y sobre la afición colombiana, agregó: “Probablemente es el primer partido en este Mundial que jugamos fuera de casa. En Miami hay una afición muy grande de colombianos. Es un buen desafío para nosotros, poder sentir que podemos controlar el juego, ser nosotros mismos en ese ambiente y controlar las emociones”.

Finalmente, el técnico de Portugal aseguró que este es un “reto muy completo” porque cuenta con jugadores muy interesantes como Luis Suárez y Luis Díaz, que pueden ser claves en este encuentro.

(Ver también: Juventus acelera por jugador de la Selección Colombia; su nivel en el Mundial será clave)

A qué hora es Colombia vs. Portugal

Este compromiso, correspondiente al último del grupo K del Mundial, será en Miami a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

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