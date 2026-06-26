A horas de jugarse buena parte de su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Uruguay estaría viviendo un momento de tensión puertas adentro. Según medios uruguayos, varios referentes del plantel sostuvieron una reunión con Marcelo Bielsa para expresar su inconformidad por las cargas de trabajo.

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La Selección de Uruguay afrontará este viernes un partido decisivo frente a España con la obligación de ganar para evitar complicaciones en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el foco no solo está en lo que ocurra dentro de la cancha.

De acuerdo con información recopilada por el diario Récord, que cita al programa uruguayo Las Voces del Fútbol, el ambiente en el vestuario del conjunto ‘charrúa’ se habría tensado luego de una conversación entre varios líderes del equipo y el técnico Marcelo Bielsa.

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Referentes de Uruguay habrían cuestionado la metodología de Bielsa

Según el reporte, los futbolistas Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde solicitaron una reunión con el entrenador argentino para manifestarle su preocupación por la intensidad de los entrenamientos.

Siempre de acuerdo con la versión del programa radial uruguayo, los jugadores le expresaron que varios integrantes del plantel arrastraban molestias físicas o acumulaban una importante carga de trabajo, situación que, a su juicio, se habría agravado con la metodología implementada por Bielsa.

La misma fuente indicó que, durante ese encuentro, también le plantearon algunas sugerencias tácticas de cara al compromiso frente a España.

Así habría reaccionado Marcelo Bielsa

El programa Las Voces del Fútbol, citado por Récord, aseguró que, tras escuchar a los futbolistas, Bielsa reunió a todo el plantel para hablar sobre la historia de la selección uruguaya, explicar nuevamente su planteamiento táctico y destacar el crecimiento que algunos jugadores han tenido en el combinado nacional, entre ellos Maxi Araujo y Sebastián Cáceres.

Sin embargo, el medio señaló que el entrenador dejó claro que no modificaría su esquema de juego.

De acuerdo con ese mismo reporte, esa respuesta provocó que varios jugadores comenzaran a abandonar la reunión, pese a que José María Giménez habría intentado mantener unido al grupo. La versión agrega que Ronald Araujo fue uno de los futbolistas que terminó más inconforme.

Uruguay se juega la clasificación ante España

La supuesta reunión se habría producido en la antesala del compromiso contra España, un partido determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

Uruguay llega a ese encuentro después de empatar de manera consecutiva frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, resultados que lo obligan a buscar una victoria para no comprometer su continuidad en el Mundial 2026.

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