Este martes 2 de junio, la selección de Uruguay recibió un duro golpe a pocos días del inicio del Mundial 2026: Giorgian De Arrascaeta no disputará la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, luego de sufrir una nueva lesión que lo dejaría fuera de la convocatoria, informó DirecTV.

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De acuerdo con esa versión, el talentoso mediocampista de Flamengo presentó una molestia durante un entrenamiento reciente y todo apunta a que se trataría de un desgarro muscular. Esta situación habría llevado al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa a tomar la decisión de reemplazarlo dentro de la lista definitiva de 26 jugadores.

La noticia ha provocado un fuerte impacto en el entorno de la selección ‘charrúa’, teniendo en cuenta que De Arrascaeta es uno de los futbolistas más influyentes del equipo en la zona ofensiva y una pieza clave en el esquema del entrenador argentino.

Sin embargo, esta no es la única complicación física que ha tenido el volante en las últimas semanas. Antes de este nuevo inconveniente muscular, el jugador ya venía de superar una lesión de mayor gravedad: una fractura de clavícula sufrida mientras jugaba con Flamengo.

Esa lesión obligó a De Arrascaeta a pasar por el quirófano y encendió las alarmas desde un principio sobre su presencia en el Mundial. Aunque el futbolista inició su proceso de recuperación con el objetivo de llegar a tiempo a la cita orbital, los plazos eran ajustados y su estado físico creaba dudas dentro del entorno de Uruguay.

Cuando parecía que avanzaba en su rehabilitación y que aún existía una posibilidad de verlo en la Copa del Mundo, este nuevo episodio físico habría terminado por dejarlo sin opciones. El presunto desgarro se suma a la exigencia que implica competir al más alto nivel tras una cirugía reciente, lo que complica cualquier intento de apresurar su regreso.

Hasta el momento, no se ha conocido un comunicado oficial detallado por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre el alcance exacto de la lesión muscular. No obstante, la información de DirecTV indica que el cuerpo técnico ya contemplaría su ausencia y procedería con un reemplazo en la convocatoria.

La posible baja de De Arrascaeta representa un problema importante para Marcelo Bielsa, quien pierde a un futbolista con capacidad de generación de juego, llegada al área y experiencia internacional. Su ausencia obligaría a replantear variantes en el mediocampo ofensivo, justo cuando el equipo se preparaba para el debut en el torneo.

Uruguay llegará al Mundial 2026 con la expectativa de ser protagonista, en medio de un proceso de renovación que combina jugadores jóvenes con referentes consolidados. En ese contexto, la experiencia y calidad de De Arrascaeta eran vistas como un factor diferencial.

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