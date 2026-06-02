Si uno piensa en mundiales, es indispensable pensar en la Selección Brasil, puesto que ha ganado cinco títulos y mantiene el récord del equipo con más trofeos en el campeonato más importante de todos.

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Sin embargo, en la era reciente los resultados no han sido favorables para la ‘Verdeamarela’, pues desde 2002 que consiguió el título en Corea y Japón no volvió a ser protagonista porque no ha vuelto a disputar finales.

Es más, en 2006 y 2010 salió en cuartos de final, en 2014 perdió históricamente contra Alemania en la semifinal por 1-7 y en las últimas dos ediciones también salió en cuartos.

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Por eso, ahora le apuntaron a la fe para tener un mejor papel y volver al protagonismo de la Copa del Mundo.

Cómo despidieron a la Selección Brasil

En la mañana de este martes, 2 de junio, el equipo brasileño salió con rumbo a Norteamérica luego del abultado triunfo sobre Panamá, pero antes de despegar hubo una llamativa ceremonia.

De repente, cuando el avión se comenzó a mover, llegaron dos camiones de bomberos a cada lado y le regaron agua bendita al avión, para darle la bendición a los jugadores de cara al Mundial 2026.

Esta fue la llamativa imagen:

En Brasil ¡BAUTIZARON! al avión de la Selección antes de despegar a la Copa del Mundo. Sí, real. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/frao4T2s32 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 2, 2026

Lo que se pretende es que con esta situación es que el equipo tenga bendiciones para el torneo más importante de todos y que así Brasil pueda conseguir su sexto título mundial.

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Contra quién juega Brasil en el Mundial

Cabe recordar que Brasil hace parte del grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y comparte con Marruecos, Haití y Escocia. Sus partidos serán:

Brasil vs. Marruecos: 13 de junio a las 5:00 de la tarde.

Brasil vs. Haití: 19 de junio a las 7:30 de la tarde.

Escocia vs. Brasil: 24 de junio a las 5:00 de la tarde.

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