El defensor brasileño Éder Militão atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera. A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, distintos reportes coinciden en que el jugador del Real Madrid se quedará afuera del torneo debido a una nueva lesión muscular que obligará a una intervención quirúrgica.

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Según información de medios como Marca, el central sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un partido frente al Alavés, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la selección de Brasil.

Exámenes médicos posteriores confirmaron que se trata de una dolencia seria, con riesgo de recaída, lo que abre la puerta a una operación que compromete su presencia en la Copa del Mundo.

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La lesión corresponde a una recaída en la misma zona afectada previamente, lo que lo mantendría fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses, recogió el mismo medio. Ese tiempo de recuperación lo deja sin opciones de disputar el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

🚨 Éder Militão will be OUT of World Cup 2026, confirmed. ❌🏆 Brazil lose their defender after Real Madrid staff verdict now made official. Militão will undergo surgery today in Finland,

as @cahemota confirms — out for the Seleção. Real Madrid expect Éder back in October. ✨ pic.twitter.com/OHlgEEvcZb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

En la misma línea, otros reportes aseguran que la decisión de pasar por el quirófano sería clave. De acuerdo con el portal deportivo, el futbolista debía elegir entre operarse —lo que implicaría una baja prolongada pero más segura— o intentar un tratamiento conservador para llegar al torneo, aunque con alto riesgo de recaer nuevamente.

Sin embargo, versiones más recientes apuntan a que el camino ya estaría definido: Militão optará por la cirugía, lo que lo dejaría fuera tanto del resto de la temporada como del Mundial 2026.

El problema no es solo la lesión actual, sino su historial reciente. El defensor ha sufrido múltiples complicaciones físicas en los últimos años, incluyendo graves lesiones de rodilla, lo que ha dificultado su continuidad.

Esta nueva recaída, además, implica la reapertura de una cicatriz de una lesión anterior en la misma zona muscular, lo que complica aún más su recuperación.

Otro golpe para Brasil en el Mundial

La ausencia de Militão representa otro duro golpe para la selección de Brasil, donde es considerado uno de los pilares defensivos. Su experiencia en el más alto nivel y su participación en el Mundial de 2022 lo perfilaban como una pieza clave para el equipo en esta nueva cita mundialista.

Además, su baja se suma a la incertidumbre física de varios jugadores en el fútbol europeo, en una temporada marcada por lesiones que han afectado a figuras importantes a nivel internacional.

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