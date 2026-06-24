A falta de una fecha para el cierre del grupo, el creador de contenido argentino Davoo Xeneize puso sobre la mesa una hipótesis que rápidamente comenzó a desatar conversación entre aficionados y usuarios en redes sociales.

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Todo ocurrió durante una de sus transmisiones, en la previa del duelo entre Uruguay y España, un partido que podría definir el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026.

Según explicó Davoo Xeneize, existe un escenario en el que un empate beneficiaría a los dos equipos. España llegaría al compromiso como líder de la zona con cuatro puntos, mientras que Uruguay buscaría asegurar su clasificación entre los mejores terceros del torneo.

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“Se está rumoreando que entre España y Uruguay habrá un pacto de Guadalajara”, comentó Davoo Xeneize durante su directo, haciendo referencia a la ciudad mexicana donde se disputará el encuentro.

El streamer argumentó que varios referentes uruguayos mantienen una relación cercana con figuras de la selección española debido a sus vínculos en clubes europeos de primer nivel. Por ello, planteó que en las últimas horas comenzó a hablarse de un posible empate que favorecería a ambos combinados.

“Pacto de Guadalajara” Por esta teoría de Davo Xeneize que afirma que Uruguay y España cierran un empate para que ambas selecciones clasifiquen a 16avos de final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/yTkb5PnsHu — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 24, 2026

“Y si Uruguay y España empatan en la última fecha, es muy probable que España quede primera de su grupo con cinco unidades y es muy probable que Uruguay clasifique como tercera con tres puntos”, señaló Davoo Xeneize al analizar las matemáticas del grupo.

Davoo Xeneize habló de un supuesto “pacto de Guadalajara”

Durante su intervención, Davoo Xeneize insistió en que el tema ya estaba circulando entre algunos aficionados y usuarios en internet. Incluso mencionó la posibilidad de un resultado específico.

“Se está hablando de un pacto de Guadalajara, de Uruguay-España 0 a 0”, afirmó Davoo Xeneize, dejando claro que se trataba de una teoría basada en los rumores previos al compromiso.

Más allá de las especulaciones, el encuentro aparece como uno de los más atractivos de la última jornada de la fase de grupos. España intentará asegurar el primer lugar de la zona, mientras que Uruguay buscará los puntos necesarios para mantenerse con vida en la competencia.

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