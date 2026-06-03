La selección de Uruguay puso fin a las especulaciones sobre el estado físico de Giorgian De Arrascaeta y confirmó que el mediocampista seguirá formando parte de la convocatoria para el Mundial 2026.

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(Vea también: Golpazo para Uruguay a pocos días del Mundial: una de sus figuras se pierde el torneo por lesión)

Durante las últimas horas, distintos reportes apuntaban a que el futbolista podría quedar fuera del torneo por una lesión sufrida en la concentración celeste. Sin embargo, la información oficial entregada por la Asociación Uruguaya de Fútbol descartó ese escenario.

Qué lesión sufrió Giorgian De Arrascaeta

Según el comunicado oficial, De Arrascaeta presentó una lesión muscular en el gemelo durante el entrenamiento adelantado el pasado 2 de junio.

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La noticia provocó preocupación inmediata entre los aficionados uruguayos, teniendo en cuenta la importancia del volante dentro del esquema del técnico Marcelo Bielsa y su reciente proceso de recuperación tras una fractura de clavícula. Pese a ello, el informe médico aclaró que la molestia física no compromete su presencia en la Copa del Mundo.

Comunicado sobre Giorgian De Arrascaeta 📄 pic.twitter.com/wGIx2Rxzu0 — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 3, 2026

Uruguay mantendrá a De Arrascaeta en la lista para el Mundial

La confirmación de la selección uruguaya contradice las versiones que circularon en algunos medios y redes sociales, donde se aseguraba que el jugador no alcanzaría a recuperarse para la cita orbital.

Por el contrario, la federación ratificó que el futbolista continúa formando parte del grupo mundialista y seguirá bajo observación médica para garantizar una recuperación adecuada.

De Arrascaeta, una pieza clave para Bielsa

La presencia del volante representa una buena noticia para Uruguay a pocos días del inicio del Mundial 2026. Además de su experiencia internacional, De Arrascaeta es considerado uno de los futbolistas más influyentes del mediocampo celeste gracias a su capacidad de generación de juego y liderazgo dentro del equipo.

Por ahora, la selección uruguaya mantiene la tranquilidad tras confirmar que una de sus principales figuras estará disponible para afrontar el reto mundialista.

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